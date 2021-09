Za klub FC Hradec Králové byl jedním z hlavních mluvčích a poradců města při prosazování realizace nové fotbalové Arény. Podílel se na definování požadavků na projekt nové Arény, jejíž stavba se už rozjela a má být dokončena na jaře 2023.

Nyní se Milan Přibyl, místopředseda představenstva klubu a spolumajitel firmy GIST, jednoho ze sponzorů, angažuje v otázce aktualizace strategie klubu a hledání strategického partnera. Za sebe přiznává, že by se mu příchod podnikatele Petra Dědka, majitele hokejových Pardubic, nebo někoho s podobnými ambicemi, schopnostmi a finanční sílou, líbil.

Jste toho názoru, že podnikatel Petr Dědek je od roku 2005, kdy město odkoupilo fotbalový klub od tehdejšího majitele, Čechoameričana Jana Vody, nejlukrativnějším zájemcem?

Někdo takový jako je Petr Dědek by určitě měl do klubu vstoupit. Novým majitelem musí být někdo, kdo je ekonomicky silný, má zkušenosti z managementu, podnikání a má vysoké ambice. A kdo má rozhled i ve sportu, což je samozřejmě bonus navíc. Petr Dědek na svých projektech, ukázal, že umí sehnat peníze, umí se rychle orientovat v novém prostředí, myslím tím hokej i golf, takže já ho považuju za vhodného kandidáta. Kdybych byl v roli zastupitelů města, určitě bych s ním vstoupil do jednání a vyslechl si, jaké má záměry se svým angažováním v klubu. A pokud by se představy vzájemně shodovaly či přibližovaly, v jednání bych pokračoval a podmínky ladil do detailů. Při těchto jednáních by se ukázalo, zda je oboustranná vůle dosáhnout dohody.

O klub projevily zájem také dvě skupiny: Jedna kolem bývalého hradeckého fotbalisty Ivo Ulicha a druhá z Itálie, dříve zastoupená Alessandrem Barillim, nyní Mario Morettim. Splňují podle vás další zájemci požadavky?

U některých jednáních se skupinou Ivo Ulicha i Alessandrem Barillim jsem byl. Od té doby se ale mnohé změnilo. Vrátili jsme se mezi elitu do první ligy, staví se nová Aréna. Ivo Ulich je respektovaná osoba ve fotbalovém prostředí, má zkušenosti i z podnikání, působil několik let v Německu. Nemám ale přesné informace o ekonomické síle jeho partnerů, o jejich cílech a představách, kam by chtěli klub směřovat.

A Italové?

Pan Alessandro Barilli je vzdělaný italský manažer, řadu let pracoval u poradenské společnosti Deloitte, působil v italském fotbale na mnoha pozicích, vytáhl například klub Sassuolo ze Série C až do Série A, kde se už několik let pohybuje v horních patrech tabulky. Měl tehdy velmi silné vazby na nadnárodní společnosti, které podle jeho slov byly připraveny jeho vstup do klubu finančně významně podpořit.

S POHÁREM. Hradečtí fotbalisté jsou zase prvoligoví. Milan Přibyl s trofejí za prvenství ve druhé lize.Zdroj: archivVy jste za klub jednal s městem při výstavbě nové Arény, situaci znáte. Co se nyní odehrává mezi zastupiteli?

Jsem přesvědčený, že zastupitelé si uvědomují, že postavit novou Arénu je krok A, ale že k tomu je potřeba také udělat krok B, tedy najít strategického partnera. V tomto směru se na klubu i s představiteli města bavíme o dvou projektech. Prvním je aktualizace strategie klubu, kam by měl směřovat. V návaznosti na to je pak i částečně prolínající se projekt hledání strategického partnera.

Co by měl projekt hledání strategického partnera fotbalového klubu obsahovat?

Město by mělo definovat, jaké parametry by měl nový partner mít. Tedy jaké by měl mít záměry s vývojem klubu včetně dalšího rozvoje mládežnické základny, jakou by měl disponovat ekonomickou sílou. Při jednáních se pak seznámit s cíli strategického partnera, kam by chtěl klub posunout, jaké má představy o fungování klubu v oblasti sportovní, ekonomické, marketingové i obchodní. Město si musí vyjasnit, jaká bude cena vstupu do FC Hradec Králové, zda si ponechá a jakou část akcií klubu, ale především jak by měl být strategický partner schopen sám i prostřednictvím svých partnerů posílit rozpočet klubu.

Čím by podle vás město mělo začít, aby se ledy pohnuly?

Podle mě důležitým krokem bude právě nastartování těchto dvou projektů. To znamená aktualizace strategie klubu a definice kritérií při hledání strategického partnera. S tím poměrně úzce souvisí i zásadní bod ohledně provozování nové Arény. Jak bude Aréna fungovat, jak bude naplněn multifunkční potenciál Arény, jaké akce různého zaměření budou v Aréně probíhat. Dále za kým půjdou náklady a komu připadnou výnosy, například ze skyboxů a podobně. Je třeba popsat možné varianty provozování Arény, v tomto smyslu nadefinovat podmínky výběrového řízení na provozovatele Arény při zohlednění hlavní funkce Arény, kterou bude nepochybně činnost fotbalového klubu.

Tohle už by ale chtělo řešit i s novým majitelem, nebo alespoň se zájemcem, ne?

Určitě. Pro nového majitele bude tato otázka velmi důležitá.

A vy jste pro co? Aby provozovatelem Arény byl klub, nebo se jím stala externí firma?

Aréna bude primárně sloužit fotbalu, ale tím, že je projektovaná multifunkčně, může sloužit i jiným akcím. Jsou dvě možnosti a při správném nastavení mohou fungovat obě. Provozovatelem může být specializovaná firma, která bude respektovat požadavky fotbalu a k tomu organizovat další akce. Nebo naopak, může jím být fotbalový klub, jenž si vezme na starost i mimofotbalové aktivity. Na nového provozovatele město zřejmě vypíše výběrové řízení, ale než tak učiní, mělo by mít definovaný model provozování arény. Už nyní firma Arcadis, která je správcem stavby, má za úkol připravit základní varianty modelu provozování.

A firma Arcadis již nějaký návrh vytvořila?

Určité návrhy se rodí. My teď víme, že nová Aréna bude velmi pěkně vypadat, ale dalším důležitým krokem je, jak bude fungovat po organizační stránce, například cateringu, ozvučení či videoprojekce při fotbale a jiných akcích.

ČLEN VEDENÍ FC Hradec Králové Milan Přibyl s bývalým hráčem klubu Václavem Pilařem.Zdroj: archivVraťme se k novému majiteli. Můžete za vedení klubu říct, jestli byste hlasovali pro Petra Dědka? Při vší úctě k Ivo Ulichovi a Italům asi silnější zájemce v současnosti není.

Nemůžu mluvit za celé vedení klubu, ale mně by se spolupráce s takhle silným partnerem určitě líbila. Ale to není otázka na mě, ale na akcionáře, tedy na město. Podle mě by klub měl hrát takovou roli, že pomůže rozjet dva zmíněné projekty a městu bude nápomocný v zodpovězení dalších otázek.

Primátor Alexandr Hrabálek pro Deník uvedl, že by byl rád, kdyby o novém majiteli rozhodlo ještě stávající zastupitelstvo a během roku 2022 klub přešel do jeho rukou. Je to podle vás reálné?

Nedokážu říct, zda se to v tomto termínu uskuteční, ale jestli se podaří najít napříč politickými stranami konsenzus, k čemuž vyzývá i pan Dědek, pak to samozřejmě bude pro klub jen dobře. Bylo by dobré, kdyby před dokončením nové Arény už byl znám nový majitel, respektive spolumajitel.

Firmy realizaci Arény zvládnou, říká Milan Přibyl

V posledních měsících fotbaloví fanoušci v Hradci Králové diskutovali o tom, zda by vzrůstající ceny stavebních materiálů mohly ohrozit výstavbu tolik očekávané nové Arény. Realizací výstavby bylo pověřeno uskupení firem Strabag, Geosan Group, D&D Elektromont, kterou mimo jiné vlastní podnikatel Petr Dědek. Místopředseda představenstva fotbalového klubu Milan Přibyl je přesvědčen, že realizace Arény není ohrožena.

„Je to samozřejmě velká potíž. Ale věřím, že takhle silné seskupení firem to zvládne. Bude pro ně složité ekonomiku stavby udržet, ale jsem přesvědčen, že si s tím poradí. Vnímají stavbu Arény jako referenční, není jim rozhodně jedno, jak celé dílo dopadne a podle jejich přístupu při dokončování projektu i při startu stavebních prací je to znát. Navíc jsou smlouvy s městem nastavené tak, že sankce v případě odstoupení jsou v řádech stamilionů. Pro firmy by odstoupení od smlouvy bylo značně nevýhodné,“ poukázal Milan Přibyl.