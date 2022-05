Do Vysokého Mýta se na finálové turnaje Poháru mládeže FAČR jezdí pravidelně a letošní rok tam patřil nejstarší kategorii U13. Čtyřiadvacet týmů je ve finálovém turnaji rozdělených do čtyř šestičlenných skupin, kde mužstva hrají ve skupině systémem každý s každým. Podle výsledků v základních skupinách se pak jednotlivé celky zařazují do Zlaté, Stříbrné a Bronzové skupiny, přičemž ve Zlaté se hraje o prvenství v celém turnaji.