Cesta na turnaj celostátní ligy z Poličky do Varnsdorfu a zpět obnáší dvakrát zhruba 220 kilometrů, nicméně hráči VPS Stavoblock měli zpáteční jízdu tentokrát veselou. Na předposledním turnaji základní části totiž na severu Čech nasázeli ve dvou zápasech čtrnáct gólů (!), což se jim za jejich více než dvacetiletou historii v nejvyšší soutěži povedlo opravdu zřídka. Naopak moravskotřebovští Šakalové nenavázali na úspěšný předchozí týden a vyšli naprázdno.

VPS Stavoblock Polička vs. Bombarďáci Větřní. | Foto: Tomáš Secký

Poličský tým vyrukoval ve Varnsdorfu v nebývalé střelecké pohodě. Nejprve si „pochutnal“ na Bombarďácích z Větřní, když si do poločasu vypracoval dvoubrankový náskok a po změně stran soupeře úplně rozebral. Hattrickem se na hladkém vítězství podílel David Formáček. Do druhého duelu vstoupili Poličští hodně špatně a s Rudolfovem, který byl před turnajem na čele tabulky, během necelých dvou minut prohrávali 0:2. Jenže sobota prostě patřila futsalistům VPS Stavoblock, jimž by asi v tento den neodolal nikdo. V atraktivní přestřelce do poločasu obrátili kormidlo na svoji stranu, ještě za stavu 4:5 byl po pauze sice osud střetnutí na vážkách, ovšem Trojánek s Pulkrábkem přidali další dva pečetící zásahy a byla z toho podruhé sedmička v síti soupeře.

Šakalové toužili v Otrokovicích navázat na zlepšené výkony z minulého kola, ale v obou zápasech tahali za kratší konec. Proti Chemcomexu dokázali nepříznivý vývoj ve druhém poločase zdramatizovat, jenže jejich elán favorit rychle zadusil třetí brankou a další drama nepřipustil. Ještě více musela Šakaly mrzet ztráta všech bodů v souboji s Kladnem. V něm se vyhrabali z kritické situace a ve 39. minutě vyrovnával Vlk na 2:2, leč z jejich snažení jim nekápla ani remíza, neboť doslova o pár sekund později udeřil kladenský Caizl a naděje byly fuč.

Dlouhodobá část celostátní ligy vyvrcholí v sobotu 27. ledna, kdy se definitivně rozhodne o nasazení družstev do čtvrtfinále play off. Pořadí se ještě může všelijak zamotat, jisté však je, že Polička půjde do prvního vyřazovací kola z elitní čtyřky a tedy s výhodou prvního a případného třetího domácího zápasu. Moravskotřebovští se pokusí alespoň opustit poslední místo, přičemž není vyloučeno ani opakování loňské okresní čtvrtfinálové série.

Celostátní liga:

6. TURNAJ: Šakalí hněv Moravská Třebová – Chemcomex Praha 1:3 (0:2). Branky: 27. Vlk – 2. Grznárik, 11. a 30. Výborný. Šakalí hněv Moravská Třebová – FK Adria Kladno 2:3 (0:0). Branky: 37. Novotný, 39. Vlk – 23. Hudousek, 33. Kraus, 39. Caizl. Bombarďáci Větřní – VPS Stavoblock Polička 1:7 (0:2). Branky: 33. Ješina – 19., 31. a 37. Formáček, 15. T. Švec, 23. Konečný, 24. Pulkrábek, 26. Jílek. PCO Rudolfov – VPS Stavoblock Polička 4:7 (3:4). Branky: 2. a 25. Hric, 1. Pecka, 14. Jasanský – 14. a 23. Formáček, 16. a 36. Trojánek, 17. T. Švec, 18. Jílek, 38. Pulkrábek.

Další výsledky: Zlín – Kladno 4:4 a Chemcomex Praha 1:1, Varnsdorf – Rudolfov 0:5 a Větřní 4:0.

Moravská Třebová: Machalický – Brázdil, Novotný, Sedláček, Vlk, Lička, Lapčík, Matoušek.

Polička: Slaný – Jílek, T. Švec, Pulkrábek, Trojánek, Formáček, Konečný.

Pořadí po 6. turnaji:

1. Chemcomex Praha 12 7 4 1 32:17 25

2. Rudolfov 12 8 1 3 43:32 25

3. Polička 12 7 2 3 37:20 23

4. Kladno 12 5 2 5 30:27 17

5. Varnsdorf 12 5 2 5 30:31 17

6. Větřní 12 3 2 7 22:36 11

7. Zlín 12 2 3 7 20:38 9

8. Moravská Třebová 12 2 2 8 28:41 8

Další program:

Sobota 27. ledna: Polička – Zlín (16.00), Moravská Třebová – Polička (17.00), Zlín – Varnsdorf (18.00), Moravská Třebová – Varnsdorf (19.00), vše SH Mohelnice.