III. TŘÍDA: Nescházelo mnoho, aby bylo po dvacátém kole v nejnižší okresní fotbalové soutěži dospělých o všem podstatném rozhodnuto. Jenže osud tomu nakonec chtěl jinak a jména dvou postupujících mužstev jsou stále zahalena rouškou tajemství.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Boršovu chybělo ubránit nějakých šest sedm minut, aby mohl slavit nejen postup, ale také třetitřídní prvenství. Dlouho totiž držel těsné vedení, jenže soupeř z Borové také živí svoji naději a ze závěrečného náporu vytěžil vyrovnání, díky němuž zůstal ve hře. Pozice Boršova je však nadále komfortní, jen úplné selhání na konci sezony a souhra ostatních výsledků by ho mohla o vstupenku do okresního přeboru připravit.



Druhý tahák kola sledovalo publikum v Hradci nad Svitavou. I tam měli domácí zaděláno na úspěch, vždyť moravskotřebovské céčko hrálo více než hodinu po druhé žluté kartě Pospíšila v deseti. Jenže to už po bleskovém zásahu Potáčka vedlo 1:0 a Hradec výhodu jednoho muže v poli zužitkoval pouze jednou, jeho pokračující úsilí otočit výsledek k ničemu nevedlo. Takže bodové rozestupy mezi rivaly zůstaly beze změny.



Uplynulé kolo jinak přineslo tři více či méně bezpečná vítězství domácích mužstev. Ke třem bodům bez boje přijde Čistá, její soupeř z Třebařova totiž k zápasu nedojel, omluvil se, že se nesešel v dostatečném počtu hráčů…