Do akce jdou také oba východočeští zástupci. V dlouhodobé části třetí Polička jev roli mírného favorita, zato Šakalové z Moravské Třebové, kterým se během sezony nedařilo podle představ, mohou proti vítězům základní fáze celostátní ligy z Rudolfova jen výrazně překvapit.

„Upřímně řečeno jsme si přáli jiného soupeře, ale vyšel na nás Zlín a musíme se s tím popasovat. V každém případě je nám jasné, že nás nečeká nic jednoduchého, zlínský tým vykazuje v poslední době zlepšenou výkonnost, navíc dlouhodobě nepatří mezi naše oblíbené. Bude to boj, ale naším cílem je postup na Final Four,“ řekl poličský trenér František Švec. Jeho svěřenci rozehrají play off na domácí palubovce tuto sobotu 10. února od 18 hodin.

„Bohužel opět dávám na čtvrtfinále složitě dohromady sestavu. Myslel jsem, že letos bude lépe, jenže nám to zkomplikovaly zdravotní problémy hráčů nebo povinnosti ve velkém fotbale, takže se zdá, že budeme rádi, když bude k dispozici sedm lidí. Rozhodně nebudeme ve složení, které jsme měl v hlavě během základní části. Ale nedá se nic dělat,“ říká smířeně Švec.

„Přijímáme roli mírného favorita podle výsledků základní části. Klíčem pro úspěch bude proměňování vypracovaných gólových příležitostí, s čímž máme často problém, i když herně nevypadáme špatně. Očekávám hlavně ze začátku opatrné utkání, rozhodovat budou zmíněná produktivita a eliminaci chyb. Chtěl bych pozvat fanoušky, aby nás přišli povzbudit. Lákadlem pro ně může být možný start bývalého dlouholetého českého reprezentanta Petra Jiráčka ve zlínských barvách,“ dodal poličský lodivod.

Moravskotřebovští sálovkáři pocestují o den později do Českých Budějovic (neděle, 17.30), kde na ně čeká silný Rudolfov. „Jako soupeře ho bereme, nic jiného nám ostatně ani nezbývá. Paradoxně s ním ale máme v tomhle ročníku lepší vzájemnou bilanci po výsledcích 1:6 a 8:2. takže nejdeme do čtvrtfinále předem poražení,“ říká šéf klubu Petr Matoušek.

PCO Rudolfov (1.) vs. Šakalí hněv Moravská Třebová (8.)

Chemcomex Praha (2.) vs. Bombarďáci Větřní (7.)

VPS Stavoblock Polička (3.) vs. Futsal Zlín (6.)

FK Adria Kladno (4.) vs. Futsal Varnsdorf (5.)