Zbylí dva zástupci Svitavska prohráli na hřištích soupeřů shodně dvoubrankovým rozdílem. Jenže zatímco v případě Svitav se jednalo o herní i výsledkové fiasko, tak poličský tým na půdě chrudimské rezervy ostudu neudělal.

8. KOLO:

Moravská Třebová – Litomyšl 1:1 (PK 3:4)

Všechno podstatné se před početnou návštěvou odehrálo po změně stran. První poločas nabídl bojovný a docela rušný fotbal, ovšem beze změny skóre. K té došlo brzy po přestávce, když po nedorozumění Kamische s obránci přišel lehce ke gólu Urbanec. Tím byl předznamenán průběh dalších minut. Jiskra se zatáhla a soustředila se především na bránění těsného náskoku, přičemž zkoušela štěstí z rychlých brejků, ale vinou nepřesnosti je nedotáhla do konce. Slovan se zákonitě tlačil dopředu ve snaze o vyrovnání, ale jen těžko se přes dobře pracující defenzivu soupeře dostával do výraznějších šancí. Deset minut před koncem však jeho úsilí došlo naplnění, po jednom ze závarů v pokutovém území doslova dotlačil balon za Koukolova záda Konečný. A protože ve zbytku hrací doby se nikdo další neprosadil, přišla na řadu penaltová loterie. Ta není nejsilnější stránkou ani jednoho z konkurentů, v tomto případě si lépe seřídili mířidla litomyšlští exekutoři a vystříleli si cenný bodík navíc.



Fakta – branky: 79. Konečný – 47. Urbanec. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 3:3. Diváci: 250. Poločas: 0:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, R. Petrila (89. Fógl), Krystl, Bubela – Macek (57. Sedláček), Bednář, Novák, J. Štaffa (78. L. Petrila) – Holub (62. Kudyn), Konečný. Litomyšl: Koukola – Škeřík, Štoudek, Hašek, Jireček – Hromádka (69. Tauer), Kundera, Kristek (84. Zeman), Paclík – Severa, Urbanec (74. Folta).

Choceň – Svitavy 4:2

Fotbalovou bídu potřenou nouzí předvedli svitavští fotbalisté a nechali všechny body u soupeře, který se dosud potácel u dna tabulky. Špatně začali a lacino nabrali dvoubrankovou ztrátu. Potom se vzchopili, snížili a když byla po faulu na D. Juříka nařízena penalta, zdálo se, že se dostanou zpět do hry. Leč Válek ji nasměroval jen do tyče, domácí ihned přešli do protiútoku, ten skončil faulem ve svitavském vápně a Heger názorně předvedl, jak naložit s penaltovou výhodou. Místo 2:2 to rázem bylo 3:1 a po změně stran bylo k vidění jedno velké svitavské trápení.



Fakta – branky: 6. Laky, 14. Voda, 35. Heger z pen., 69. Gronych – 16. D. Juřík, 87. Horák. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice). ŽK: 3:3. Diváci: 85. Poločas: 3:1. Choceň: Krátký – Matějka, Coufal, Fikejz, Voda (81. Beneš) – Klofanda, Zahálka, Heger, Novotný, Laky (76. Dostál) – Gronych (83. M. Gerčák). Svitavy: Jílek – Novák, M. Čížek, Czehowský, Veselský – Horák, Bartoš, Chlup, Válek (76. Bednář), Vrabec (41. Jukl) – D. Juřík.

Chrudim B – Polička 2:0

Chrudimská rezerva rozdávala v poslední době převážně příděly na potkání, takže se poličští příznivci obávali, aby vystoupení jejich týmu na hřišti Za Vodojemem nedopadlo katastrofou. K tomu ale nedošlo, hosté odvedli poctivý bojovný výkon a odehráli s jasným favoritem solidní partii. Poločas udrželi bez branek, dokonce měli i slibné šance. Nástup do druhé části hry ovšem nezachytili a brzy inkasovali z Linhartovy hlavy. O něco později pak přidal Vácha druhý zásah a zbytek utkání si domácí pohlídali. Důležitější zápasy pro Poličku teprve přijdou.



Fakta – branky: 48. Linhart, 58. Vácha. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 1:3. Diváci: 133. Poločas: 0:0. Chrudim B: Gregovský – Kopecký, Tlapák, Luong (77. Havránek) – Prokůpek, Vácha (81. Pylyp), Petržíla, Linhart (63. Skoumal), Friček – Zrůst (88. Rejfek), Žalud. Polička: Krčil – Punar, Jílek, Pavliš, Mužík – V. Klein (9. Čori), Andrle, T. Švec, Navrátil – Stejskal, Netolický.

Další výsledky KP Pardubicka:

Česká Třebová – Luže 1:2

Fakta – branky: 40. Müller – 50. Doša, 69. Kroutil. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 1:2. Diváci: 99. Poločas: 1:0. Česká Třebová: Moláček – Klumpar, Švec, Jiřánek, Kubásek (67. Flídr) – Sejkora, Roušar, Deml – Müller – Ezr, Borek (61. Stolín). Luže: Vostradovský – Koukal, Kapitola, Mráz, Fejl – Naď, Shejbal, Malinský, Klenor – Kroutil, Veis (41. Doša).

Holice – Rohovládova Bělá 5:0

Fakta – branky: 78. a 89. Václavek, 6. J. Jedlička, 67. Rožek, 70. T. Jedlička. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 2:3. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Holice: Pšenička – Fotul, T. Jedlička, Rek (46. Rosůlek), Hanč – Řezníček, Semínko (74. Tláskal), Řehák, Václavek – J. Jedlička, Rožek. Rohovládova Bělá: Vokál – Nepivoda, Žoček, Špidlen, Pospíšil – Deutsch (82. Jiran), Barbarič, Matějka, Čásenský – Kotajny, Panchártek.

Lanškroun – Pardubičky 8:1

Fakta – branky: 7., 47., 78., 82. a 88. Ptáček, 17. Savych, 19. Sita, 87. Popelář – 45. Libánský. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 3:1. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Vaníček (62. Karlík), Popelář, Komínek (74. A. Kolomý) – Doležal (82. Ďuriš), Š. Kolomý, Krejsar, Sita (67. Marek) – Ptáček, Savych. Pardubičky: Zahradník – Tuťálek, Čunderle, Zezulák, Norek – Froš (76. Kovárník), Libánský (67. Havelka), Šprachta (85. Žák), Luptovský (62. Robovský), L. Svoboda – Jonáš.

Horní Ředice – Moravany 2:4

Fakta – branky: 79. Fous, 89. Mráz – 44. a 60. Beran, 25. Knotek, 66. Machatý. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:4. Diváci: 220. Poločas: 0:2. Horní Ředice: Češka – Kmoníček, Skalický (81. Mráz), Židík (72. Březina), Nevřala – Lát (46. Dědič), Horyna (60. Morávek), Hrdý, Klír (63. Fous) – Dujsík, Völkl. Moravany: B. Branda – M. Lukas, Záleský, J. Lukas, Hurta – Machatý, Beran, Hynek, Formánek – Knotek, Kříž.

Heřmanův Městec – Třemošnice 0:2

Fakta – branky: 65. Vančura, 68. Hejcman. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 1:3. Diváci: 350. Poločas: 0:0. Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Straka (88. Jirousek), Hlaváč, Čáp (68. Švec), Zrůst, Motl, Levinský (57. Salfický), Mach, Jablečník. Třemošnice: Žďánský – Malý, Mocanu, T. Forman (62. Filip)– P. Šindelář (86. Mejtský), J. Vančura, O. Vančura, M. Šindelář – D. Forman, Jablečník (77. Petr), Hejcman (68. Jelínek).

Pořadí:

1. Holice (24), 2. Chrudim B (21), 3. Luže (20), 4. Moravany (19), 5. Lanškroun (15), 6. Litomyšl (15), 7. Třemošnice (15), 8. Heřmanův Městec (12), 9. Moravská Třebová (10), 10. Česká Třebová (10), 11. Svitavy (8), 12. Horní Ředice (6), 13. Choceň (6), 14. Pardubičky (5), 15. Polička (3), 16. Rohovládova Bělá (3).