Regionální derby proti moravskotřebovskému béčku nepřineslo za devadesát minut rozuzlení, po smírném poločase se po změně stran žádná šance neujala a střelba penalt šla domácím o malinko lépe.

V dalším okresním souboji potřebovali oba rivalové body jako sůl. A v první části hry se zdálo, že na ně má jasně políčeno újezdská rezerva, která si vybudovala dvoubrankový náskok. Jenže hosté z Pomezí byli také nebezpeční a po přestávce i produktivní. Vyrovnali a v 82. minutě jim Tauber s přispěním obránce přiblížil výhru. Domácím ale zafungovala mnohokrát osvědčená spolupráce, Heinischův roh usměrnil hlavou do sítě J. Vomáčka. A v rozstřelu byli újezdští exekutoři bezchybní.

A do třetice penalty. Březová byla v Semaníně blízko k plnému zisku, ještě dvacet minut před koncem vedla o dvě branky. Závěrečnému náporu soupeře se sice neubránila a domácí skóre srovnali, přesto mohli hosté v hektickém finiši rozhodnout, ale pokutový kop za ruku poslal Kučera do tyče. Drama tak došlo do rozstřelu a v něm Březovští seřídili mířidla lépe.

Nesmírně cenné vítězství si přivezl nováček z Bystrého ze Sloupnice a pevně se usazuje v klidných vodách tabulky. Tohle je výsledek, který se náramně počítá. Bylo to popravdě trochu se štěstím, protože více slibných střeleckých příležitostí si vypracovali domácí, ale jejich muška byla buď vychýlená, nebo se jim do cesty postavil výborný gólman J. Lánský. Soupeř ho překonal teprve dvě minuty před koncem, ale to pouze korigoval výsledek, neboť Bysterští rozdělili do každého poločasu po jednom zásahu do černého a radovali se z parádního počinu.

Fotbalisté Kunčiny potřebovali po několika nevydařených vystoupeních zabrat a to se jim na půdě lanškrounského béčka možná trochu překvapivě povedlo. A to mohli mluvit i o nespokojenosti, vždyť vedli o dva góly, ale koncovka duelu se jim nepovedla a dvougólový střelec Pecháček poslal toto zápolení do rozstřelu. V něm byla přesnější muška na kunčinských kopačkách a zisk dvou bodů má pro hosty nesporně svoji hodnotu.

SKUPINA B, 9. kolo:

Semanín – Březová nad Svitavou 3:3 (1:2), PK 3:5

Branky: 23. Bednár, 72. Švihálek, 81. Nešický – 26. a 45. Rada, 66. Dufek. Rozhodčí: Navrátil. ŽK: 6:2. Diváci: 48. Březová nad Svitavou: Kejda – Čuhel (77. Štoudek), Dufek, Roshan (76. Cacek), Friedl, Kučera, Rada, Stupka, Ducháček, R. Milota, Jež (88. Mrázek).

Opatovec – Moravská Třebová B 1:1 (1:1), PK 3:2

Branky: 38. Jiroušek – 21. Lebiš. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 1:1. Diváci: 45. Opatovec: Jan Lampárek – Štěpánek (80. Jiří Lampárek), Drábík, L. Jukl, Peřina (69. Telecký), D. Jukl, Jiroušek, Sivák (75. Merkuda), Štěrba (88. Léhar), Bartoš, Svoboda. Moravská Třebová B: Schreiber – L. Petrila, R. Petrila, Bubela (85. Bambušek), J. Štaffa (55. M. Štaffa), P. Mikšánek, Kolář, Schütz, Lebiš, Sedlák, Kudyn.

Dolní Újezd B – Pomezí 3:3 (2:0), PK 5:3

Branky: 9. a 40. D. Frank, 86. J. Vomáčka – 48. a 82. Tauber, 56. Pořízka. Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 1:0. Diváci: 45. Dolní Újezd B: Váně – P. Frank, J. Vomáčka, M. Vanat (54. Šplíchal), Kopecký (74. V. Klusoň), Doležal, Štancl (46. Jireček), Michal Nádvorník, Heinisch, Kabrhel, D. Frank. Pomezí: Křemenák – Mička, Sláma, Drobný, Nespěšný, Pořízka, Češka, Jožák, Mojdl (40. Poliačik), Krajíček (83. Roušar), Tauber.

Lanškroun B – Kunčina 2:2 (0:1), PK 2:3

Branky: 66. a 86. Pecháček – 9. Šejnoha, 51. T. Brychta. Rozhodčí: Vykopal. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (88. Skalický). Diváci: 45. Kunčina: Vykydal – Pospíšil, Spálenský, Hlaváček (59. Pešava), L. Kaláb (32. T. Pagáč), Papežík, T. Brychta (70. Hlubinka), Zeman, A. Kaláb, Šejnoha, Šmehlík.

Sloupnice – Bystré 1:2 (0:1)

Branky: 88. Lebeda – 39. Steiner, 73. Kučera. Rozhodčí: Šourek. ŽK: 1:1. Diváci: 40. Bystré: J. Lánský – Pachovský, P. Lánský (46. Krčil), T. Oravec, Svoboda, Němec, Drašar, Mužík, Steiner, Kučera, Jíra (77. J. Dittrich).

Další výsledky:

Žichlínek – Libchavy 0:4 (0:1). Branky: Ráb, Ďuriš, Jetmar, Hodr. České Heřmanice – Jablonné nad Orlicí 0:0 (0:0), pen. 6:5.