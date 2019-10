I. A TŘÍDA

Dolní Újezd se v Načešicích ujal vedení po tečované střele Mandíka, domácí vyrovnali po změně stran, kdy se prosadil Ilko. Šancí bylo celkově hodně, více na straně hostů, ale výborný brankář Kudláček jim tři body nedovolil. Dva už ano, protože rozstřel Újezdští zvládli a vzhledem k okolnostem jde o cenný zisk. „Nastoupili jsme ve svízelné situaci, šest hráčů, kteří byli minule v základu, nebylo k dispozici, takže trenér musel improvizovat. Sestavil ale konkurenceschopné mužstvo. Teď jen nepokazit poslední zápas,“ přeje si sekretář Jan Kabrhel.



Stejně úspěšná byla i svitavská rezerva, ta si veze penaltovou výhru z Rosic nad Labem. „Až do obdrženého gólu jsme byli málo důrazní v osobních soubojích a dělali jednoduché chyby. Potom se naše hra zlepšila, byli jsme aktivnější a brzy po změně stran zaslouženě vyrovnali. Podařilo se nám vstřelit ještě jednu krásnou branku, ale následnou situaci nechci vůbec komentovat…,“ uvedl trenér Milan Janko. Jeho tým dohrával utkání v deseti mužích, v rozstřelu tahal za delší konec.

12. KOLO:

Načešice – Dolní Újezd 1:1 (0:1), PK 1:4

Branky: 72. Ilko – 34. Mandlík. Rozhodčí: Kudyn. ŽK: 2:2. Diváci: 98. Dolní Újezd: Váně – P. Čejka, J. Čejka, Klusoň, Doležal (75. J. Vomáčka), Fulík, P. Frank, Kalánek, Kabrhel, Mandlík, M. Vomáčka.

Rosice nad Labem – Svitavy B 1:1 (1:0), PK 4:5

Branky: 14. Bartoš – 49. J. Jukl. Rozhodčí: Valenta. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (84. P. Juřík). Diváci: 177. Svitavy B: Cabal – Kyncl, A. Novák, Škranc (46. Kala), Marvan (11. Škáva), Bednár (46. Zvára), Komínek, Svoboda, Ehrenberger, J. Jukl (86. Škeřík), P. Juřík.

Další výsledky:

Libišany – Ústí nad Orlicí B 5:0 (3:0). Branky: Jošt, Bůžek, Hrůša z pen., Kuric, Ježek. Vysoké Mýto B – Zámrsk 2:1 (1:0). Branky: Sedlák 2 – Syrový. Proseč – Tuněchody 4:1 (2:0). Branky: Fenyk 2, Zelenka, Klíma – Durilla. Tatenice – Přelouč 1:1 (1:0), pen. 5:4. Branky: Kristek – Pištora. FC Jiskra 2008 – Žamberk 1:1 (0:0), pen. 3:4. Branky: Matoulek – Molnár.

Pořadí:

1. Libišany (31), 2. Proseč (31), 3. Vysoké Mýto B (25), 4. Žamberk (21), 5. Přelouč (18), 6. Ústí nad Orlicí B (18), 7. Zámrsk (17), 8. Dolní Újezd (16), 9. Rosice nad Labem (16), 10. Tatenice (15), 11. Načešice (14), 12. Svitavy B (13), 13. FC Jiskra 2008 (11), 14. Tuněchody (6).

I. B TŘÍDA

Co nabídla nejnižší krajská soutěž? Třeba nečekané jasné vítězství Pomezí v derby nad Opatovcem. Ten se přitom ujal vedení a zdálo se, že se bude hrát podle jeho not, jenže domácí ještě do poločasu obrátili skóre a po změně stran předváděli úžasnou produktivitu. Téměř každá jejich nebezpečná akce skončila gólem, zatímco hosté, byť měli balon častěji pod kontrolou, byli ve finální fázi bezzubí.



Pořádný thriller sledovalo publikum v Dolním Újezdu. Domácí tam v souboji béček vedli nad Lanškrounem brzy 2:0, jenže další průběh patřil soupeři, který do půlky srovnal a v 84. minutě šel dokonce do vedení. V nastavení poslali domácí poslední zoufalý míč do vápna, kde se k němu dostal J. Vomáčka a zachránil svému týmu zápas. A jak už to tak často bývá, druhý bod následoval v rozstřelu, v němž se zaskvěl gólman Váně.

SKUPINA A, 12. KOLO:

Cerekvice nad Loučnou – Nasavrky 1:5 (0:2)

Branky: 87. Uher – 25., 41. a 85. Dostál, 49. Dostálek, 58. Rejholec. Rozhodčí: Svědiroh. ŽK: 0:1. Diváci: 65. Cerekvice nad Loučnou: Vostrčil (26. Jílek) – T. Kusý (62. Netolický), J. Kusý, Kříž, Jirout, Částek (82. R. Lněnička), M. Lněnička, Šeda, Horák, Uher, Malý.

Další výsledky:

Choltice – Stolany 3:0 (1:0). Branky: Jeřábek 2, Miřejovský. Dobříkov – Řečany nad Labem 1:1 (1:1), pen. 8:9. Branky: Rydval – Kašprišin. Lázně Bohdaneč – Skuteč 0:2 (0:0). Branky: Felkl, Talácko. Horní Jelení – Srch 4:1 (1:1). Branky: Cach 2 (1 z pen.), J. Moravec, V. Moravec – Rogovik. Svratouch – Slatiňany 4:9 (0:4). Branky: Pavlík 2, Janeček, Černý – Kopecký 4, Beneš 2, Hanuš 2, Slavík. Prosetín – Rozhovice 1:4 (1:1). Branky: Vodvárka – Kopp 2, Kalas, Kramařík.

Pořadí:

1. Slatiňany (28), 2. Stolany (24), 3. Řečany nad Labem (24), 4. Rozhovice (23), 5. Nasavrky (23), 6. Skuteč (21), 7. Dobříkov (20), 8. Choltice (17), 9. Svratouch (16), 10. Prosetín (15), 11. Lázně Bohdaneč (12), 12. Horní Jelení (11), 13. Srch (11), 14. Cerekvice nad Loučnou (4).

SKUPINA A, 12. KOLO:

Kunčina – Semanín 2:2 (2:0), PK 4:5

Branky: 13. Zeman, 21. Spálenský (PK) – 67. Hajdari, 75. Sokol. Rozhodčí: Pokorný. ŽK: 2:5. Diváci: 100. Kunčina: Pařil – Hlaváček, Spálenský, Zeman, Švanda, Kaláb (64. Papežík), Kalina, T. Brychta, T. Pagáč (61. Tisovský), Opletal, Šmehlík.

Pomezí – Opatovec 5:1 (2:1)

Branky: 39. a 83. Vaško, 52. a 67. Nespěšný, 44. Roušar – 26. I. Svoboda. Rozhodčí: Rožek. ŽK: 2:0. Diváci: 215. Pomezí: Křemenák – Sláma, Mička, Češka, Hladík (68. Pořízka), J. Svoboda, Roušar, Jožák, Nespěšný, Leinweber, Vaško (85. Poliačik). Opatovec: Konejl – Vašíček, Drábík, D. Jukl, Chvála (71. Sivák), Štěrba (46. Bartoš), Jiroušek, Brůna (85. Telecký), Sauer (85. Dvořáček), Rada, I. Svoboda.

Sloupnice – Březová nad Svitavou 4:2 (2:1)

Branky: 42. a 51. Mikulecký, 8. vlastní (M. Stupka), 74. Vera – 45. vlastní (Mikulecký), 58. Klemša (PK). Rozhodčí: Teplý. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Březová nad Svitavou: Kejda – Klemša, Lidmila, Dufek, Friedl, Macek (57. Bureš), M. Stupka (78. Čuhel), Ducháček, J. Stupka, R. Milota (84. Rybnikář), Bednář (46. Štoudek).

Dolní Újezd B – Lanškroun B 3:3 (2:2), PK 4:3

Branky: 15. a 90. + 1. J. Vomáčka, 7. D. Frank – 34. a 84. Doležal, 29. Richtr (PK). Rozhodčí: Vařejčko. ŽK: 2:2. Diváci: 65. Dolní Újezd B: Váně – Rejman, Svoboda, Nádvorník, Dvořák, Štancl (46. P. Frank), Kalánek (86. Klička), Drahoš, Štarman (90. + 1. Hána), J. Vomáčka, D. Frank (46. Kabrhel).

Letohrad B – Moravská Třebová B nehráno

Hosté se k utkání nedostavili kvůli problémům s dopravním prostředkem.

Další výsledky:

Libchavy – České Heřmanice 2:3 (0:2). Branky: vlastní (Kučera), Pavlák – Mach 2, Ostřížek. Jablonné nad Orlicí – Žichlínek 4:2 (2:2). Branky: Faltus 2, Kashalupa 2 – Hajzler, Zahradník.

Pořadí:

1. České Heřmanice (30), 2. Letohrad B (29), 3. Kunčina (25), 4. Libchavy (21), 5. Pomezí (17), 6. Jablonné nad Orlicí (17), 7. Sloupnice (17), 8. Semanín (16), 9. Dolní Újezd B (16), 10. Opatovec (15), 11. Moravská Třebová B (12), 12. Lanškroun B (12), 13. Březová nad Svitavou (11), 14. Žichlínek (8).