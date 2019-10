Rozdělení bodů po regionálním fotbalovém derby berou trenéři jako víceméně spravedlivé.

Moravská Třebová – Litomyšl 1:1 (PK 3:4)

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: V domácím prostředí jsme chtěli vyhrát, jenže v průběhu celého utkání jsme prakticky nebyli schopni ohrozit branku soupeře. Dostávali jsme se jenom ke standardním situacím, ale tyto míče hosté odtrkali pryč a jinak jsme zásluhou jejich kvalitní defenzivní práce neměli skoro nic. Byli také nebezpeční z rychlých brejků, naštěstí si při nich pořádně nepřihráli. Nevypadalo to s námi moc dobře, zachránil nás jeden balon do šestnáctky a střelecká pohotovost Konečného. Penalty jsou naše prokletí, takže Litomyšl získala po zásluze dva body a nám zůstal jen jeden.



Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Opět se nám potvrdilo, že v současně době hrajeme lépe venku než doma. Nakonec jsme vytěžili dva body, což bychom před zápasem jistě brali, po jeho průběhu jsme ale trochu zklamaní. Kdybychom totiž využili četné brejkové příležitosti, tak bychom si odvezli všechny tři. Na kdyby se ale nehraje, soupeř vytěžil z minima maximum a podařilo se mu po jednom závaru skóre srovnat. Za předvedený výkon musím kluky pochválit, celý zápas odbojovali a troufám si tvrdit, že jsme byli po většinu času lepším týmem.

Choceň – Svitavy 4:2

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Začátek utkání nám vyšel, po pěkných akcích jsme vedli 2:0. Poté jsme soupeři darovali úplně zbytečně lacinou branku a tím ho dostali na koně. Vytvořil si několik šancí, kdy u nás stálo štěstí. Vyvrcholilo to odpískanou penaltou, kterou hosté neproměnili. Z protiútoku jsme naopak my v šanci byli faulováni a penaltu jsme na 3:1 proměnili. Od té doby jsme zápas měli pod kontrolou a dokázali ho dovést do vítězného konce.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zakletá Choceň, nebo prokletý vedoucí? Dosažené výsledky našeho mužstva v Chocni za dobu mého působení ve funkci jsou následující: 2014: 3:1, 2015: 2:1, 2017: 6:2 a 3:1, 2018: 4:2. A tentokrát rovněž 4:2. Dříve nás pravidelně porážel alespoň zkušený střelec Myšák, ale tentokrát nás srazil na kolena patnáctiletý mladík Laky, jenž nám s přehledem vstřelil první gól a ještě na další dva přesně přihrál spoluhráčům. Tímhle lapidárním sdělením jsem snad řekl všechno k našemu předvedenému výkonu v sobotním zápase.

Chrudim B – Polička 2:0

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Do utkání jsme nemohli počítat s dlouhodobě zraněnými Voženílkem a Zikmundou, k nimž se v týdnu navíc přidali Holeček, Kužma a Bakeš, takže v tomto směru jsme se snažili postavit co možná nejoptimálnější sestavu. Věděli jsme, co bude na Poličku platit, a byli jsme připraveni i na soupeřovy nejsilnější zbraně, ale i když jsme defenzívu v první půli zvládli, tak směrem dopředu to z naší strany nebylo ono. Špatně jsme řešili situace, které normálně vedou k ohrožení branky, a tak se šlo do kabin za stavu 0:0. O přestávce jsme provedli nějaké korekce v sestavě a po třech minutách nás poslal hlavou do vedení Linhart. Po naší druhé brance Polička hru ještě více zjednodušila, vysunula své hráče a snažila se korigovat výsledek, ale naše obrana proti zkušeným a fyzicky zdatným hráčům soupeře někdy i se štěstím odolala. Na druhé straně se samozřejmě otevírala výrazná vrátka pro naše výpady, ale Žalud, Vácha a Havránek trestuhodně neproměnili vyložené šance a dali tak soupeři možnost bojovat až do konce. Vzhledem k aspektům v úvodu a našemu věkovému průměru je výhra velmi cenná a doufám, že nás dokáže posunout dále.

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Věděli jsme, že vsadit pouze na defenzivu by byla naše smrt. Takže jsme se snažili soupeře napadat a ten měl sice opticky míč častěji v držení, ale bez ohrožení branky. Postupně jsme začali hrát také my a měli i solidní možnosti ke vstřelení branky. Bohužel se zase projevila bolest v podobě nástupu do druhé půlky, který nám utekl a brzy jsme dvakrát inkasovali. Přesto musím říci, že jsme druhý poločas sehráli dobře, byla jen škoda, že Navrátil nedotáhl sólo, kdy po kličce brankáři vracející se obránce stihl zasáhnout. Mohlo to být ještě zajímavé. Ke konci měli domácí gólovky, když jsme hru otevřeli, ale tak vysokou porážku bychom si nezasloužili. Týmu děkuji za výkon. Co nechápu, proč druhému mančaftu tak pomáhají rozhodčí.