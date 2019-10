TAUER GROUP OKRESNÍ PŘEBOR: Devětatřicet gólů padlo ve víkendových utkáních nejvyšší okresní fotbalové soutěže. Hlavně ty sobotní se hrály na podmáčených terénech, což k nebývale vysokému číslu rovněž svým dílem přispělo. Výsledkem je, že se na obou pólech tabulky pozvolna oddělují dvojice mužstev.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Soudě podle skóre to z vedoucího dua měli s dalším vítězstvím snazší Bysterští na půdě Borové. Zdání ale může klamat. „Přestože je vítězství hostů zasloužené, tak výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti, protože i my jsme si vytvořili řadu příležitostí. Diváci, kteří přišli na fotbal i v deštivém počasí, určitě nelitovali, protože viděli solidní a férově hrané utkání, k čemuž svým výkonem přispěli i rozhodčí,“ uvedl trenér borovského celku Jaromír Just.