Milovníci jezdeckého sportu se sešli v hojném čtu v areálu JK Hřebčín Suchá, aby sledovali nejkvalitnější parkurovou soutěž, jaká je v regionu k vidění.

Velká cena Litomyšle je nedílnou součástí seriálu Českého skokového poháru, této extraligy tuzemského parkuru. A její startovní listina byla také v letošním roce nabitá zvučnými jmény.

NÁROČNÁ ZKOUŠKA

Celý program byl natažen do čtyř dnů a osmnácti soutěží, každý ale pochopitelně nejvíce čekal na tu hlavní. Do kolbiště, na němž stavitel Petr Mašek vytyčil parkur s překážkami ve výšce 145 centimetrů, vjelo celkem sedmadvacet přihlášených dvojic.



Jejich prvním úkolem bylo postoupit do desetičlenného finále, což nebylo jednoduché jak vzhledem k náročnosti kurzu, tak kvůli časovému limitu. Nakonec se obtížnost parkuru ukázala na takové úrovni, že pouze čtyři účastníci ho zvládli s čistým kontem, zatímco ostatní si do finálového kola přinesly zátěž v podobě trestných bodů.



Dalo se předpokládat, že na vítězství může v Litomyšli pomýšlet jenom ten, kdo bezchybnou jízdu zopakuje i podruhé. A to se stalo. Jako první to dokázal Přemysl Adam s Cachasem, zasvítila u něho druhá nula, ale čas nebyl z nejrychlejších a dával naději soupeřům.



A Jan Štětina, jenž měl ve finále dokonce dva koně, svoji příležitost v sedle Gylorda-S využil beze zbytku. Jeho výkon byl doslova perfektní, s jistotou na překážkách, navíc ve skvělém tempu, čas měl skoro o dvě sekundy lepší. Laťka tak byla znovu výše.



Ještě však zbýval jeden startující a bylo to velké jméno. Marek Klus se dlouhodobě pohybuje na špičce Českého skokového poháru a v základním kole předvedl s Carebisem suverénně nejlepší jízdu ze všech.



Jenže se ukázalo, jak jsou parkurové závody nevyzpytatelné a často v nich dochází k situacím, jakých by se člověk nenadál. No a právě k takové došlo hned na druhé finálové překážce, kůň ji odepřel napoprvé skočit, po neposlušnosti následovala zcela pokažená jízda a krutý propad pořadím.



A bylo jasné, že do listiny vítězů Velké ceny Litomyšle, akce s více než dvacetiletou tradicí, se letos zapíše zástupce plzeňské Jezdecké stáje Schneider a jeho Gylord-S.

JUNIOŘI I AMATÉŘI

Štětina se vyhoupl i na první místo pohárové klasifikace. Na stupně vítězů ho doprovodil Přemysl Adam, pro něhož se jednalo o top letošní výsledek. Na třetí pozici se vyhoupl Jan Chýle, který šel do finále s jedním trestným bodem, ale rozhodující jízdu zajel s Cool Paradise výtečně.



Kromě samotné Velké ceny mohli diváci v Suché sledovat i další soutěže, které seriál tradičně doprovázejí.



Ve finále Czech Junior Cupu vyhrála Nikola Egrová na koni Alexia-1 reprezentující Jezdecký klub Plzeň. Ve finále Amateur Tour se nejvíce dařilo dvojici Michaela Brožková – Cornelius (Sportovní stáj Málek). V uzavřené soutěži určené pro jezdce do 25 let podali nejlepší výkon Jiří Tměj a Crosby (Jezdecký klub prof. Magdaleny Hrabánkové).



Rudolf Doležal, zástupce domácího klubu ze Suché, startoval s Electric Lady (svoji stájovou jedničku Quattro Centa nechal po dvou umístěních na stupních vítězů odpočívat), a se dvěma shozenými překážkami se do finálového kola nedostal.

Z výsledků

Velká cena Litomyšle – 5. kolo Českého skokového poháru 2019 (parkur stupně T do 145 cm):



1. Jan Štětina – Gylord-S (Jezdecká stáj Schneider)

2. Přemysl Adam – Cachas (Jezdecký klub Adam)

3. Jan Chýle – Cool Paradise (Sportovní stáj Chýle)

4. Lucie Strnadlová – Fall River Blue VDL (Stáj SKL Trojanovice)

5. Tina Šalková – Dartaňan 1 (SK Oxer)

6. Jan Chýle – Lara 13 (Sportovní stáj Chýle)

7. Jan Štětina – Benito-S (Jezdecká stáj Schneider)

8. Ondřej Pospíšil – Einfach (Stáj Dvůr Židovice).



Český skokový pohár po 5. kole:



1. Jan Štětina (50)

2. Jan Chýle (47)

3. – 4. Marek Klus a Tereza Mücková (35)

5. Rudolf Doležal (34)

6. Ondřej Pospíšil (30)