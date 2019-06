Ve středu 5. června je na programu atraktivní předehrávka 30. kola. Litomyšl přivítá Dolní Újezd a výkop tohoto derby bude v 18 hodin.

Litomyšl – Moravany 3:0

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Za poslední dobu nemůžeme počítat příliš povedených utkání, proto nás toto poměrně klidné vítězství těší. Brankové příležitosti jsme si v zápase vytvářeli pouze my a naše výhra je zcela zasloužená, neboť nebyla v zápase žádná herní činnost, ve které bychom byli horší než soupeř. Věřím, že s tímto elánem odehrajeme i zbývající dvě kola mistrovské soutěže.



Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: V úvodu jsme se mohli dostat do vedení, ovšem v poslední době nás trápí produktivita. A když jsme nevyužili další šance, domácí nás potrestali z brejku. A to nás ještě podržel Branda, kterého chválím. Po pauze jsme byli pětadvacet minut lepší, avšak Litomyšli stačila jedna možnost, aby náš tlak otupila. A pak přidala třetí gól.

Česká Třebová – Moravská Třebová 1:3

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Hodnocení bude stručné. Hosté potvrdili roli favorita a postavení v popředí tabulky. Zaostávali jsme ve všech herních činnostech a soupeř zaslouženě odvezl tři body.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Od nás to bylo zodpovědně a soustředěně odehrané utkání. Soupeř se nedostal do žádné šance, s výjimkou té, ze které v závěru korigoval výsledek. První dvě branky vstřelil po pěkných přihrávkách Válka Polák, potom se nám povedla ještě jedna krásná akce. Super zápas odehrála defenzivní lajna, přitom vzhledem k absencím zcela nově složená. Byla to perfektní práce. Musím říci, že jsem byl sám příjemně překvapen, jak jsme tento zápas i v okleštěné sestavě zvládli. I kluci z béčka zahráli svůj nadstandard, zejména autor dvou branek Polák. Jsem spokojen s výkonem i výsledkem, protivníka jsme do ničeho nepustili a sami se dokázali prosadit.

Heřmanův Městec – Dolní Újezd 4:1

Jiří Tesař, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: Vzhledem k faktu, že to byl poslední domácí zápas v sezoně, jsme byli hodně namotivováni a na hřišti to bylo znát. Chtěli jsme se rozloučit důstojně a povedlo se. Hráli jsme aktivně, soupeře presovali a dali rychlé dvě branky. Poté jsme sice Újezdu gól po naší chybě darovali, po pauze jsme ale navázali na začátek a zaslouženě zvítězili.



Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Nevyšel nám začátek utkání. Soupeř nastoupil s vizí, že nás zničí hned zkraje, což se mu povedlo. Naše chyba, potom spornější penalta a po čtvrthodině to bylo 2:0. Od té chvíle jsme se trochu zvedli, začali hru vyrovnávat, Štarman potrestal nedorozumění v domácí obraně a do poločasu jsme málem vyrovnali, bohužel nadějný střelecký pokus šel těsně vedle. Ve druhém poločase jsme chtěli zabojovat o vyrovnání a více otevřeli hru, což však domácí využívali k rychlým brejkům a dva z nich proměnili. Výše porážky je pro nás hodně krutá, ale nutno říci, že soupeř vyhrál zaslouženě.

Svitavy – Třemošnice 2:2 (PK 4:2)

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Ani nevím, jak začít. Bohužel nebo bohudík, i za takový výkon se dávají body. Třemošnice začala odevzdaně a jen čekala, kdy ji načneme. Ovšem po našem prvním rohu, který byl přetažený, podnikli dva její hráči rychlý protiútok a k překvapení všech šli hosté do vedení. My kupili nepřesnosti a chyby, což vedlo k tomu, že v poslední minutě poločasu mohl soupeř vedení ještě navýšit. Ani druhý poločas z naší strany lepší nebyl, nedokázali jsme využít žádnou ze standardních situací, ale přes všechny tyto nedostatky se nám podařilo výsledek otočit. To však nepřineslo uklidnění. Následovaly další kiksy, které vedly k vyrovnání. Aspoň u penaltového rozstřelu jsme se soustředili, čímž jsme získali dva body do tabulky.



Jiří Šebek, asistent trenéra ŽSK Třemošnice: Odehráli jsme poctivé utkání, poločas vedli, soupeř však skóre otočil. Utkání se nám hodnotí dobře, protože hráči odevzdávali maximum a za herní projev jsem hráče pochválil. Získaného bodu si ceníme.