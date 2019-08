Druhý srpnový víkend je termínem, kdy se kromě krajských rozebíhají také okresní mistrovské fotbalové soutěže dospělých. V přeboru bude startovat čtrnáct mužstev, ve III. třídě jich nakonec zůstalo jedenáct.

Obsazení nejvyšší soutěže Svitavska, která se bude opět hrát pod názvem Tauer Group okresní přebor, doznalo oproti ročníku předcházejícímu poměrně značných změn. Do krajské I. B třídy postoupila vítězná Březová nad Svitavou, kterou do vyšších sfér, kde se uvolnilo místo, dodatečně doprovodila ještě Cerekvice nad Loučnou. Opačným směrem, tedy do „trojky“, se propadli Sokolové z Městečka Trnávky a s nimi dlouholetý stabilní účastník okresního přeboru z Linhartic.