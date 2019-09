Páté pokračování tipovací soutěže Svitavského deníku hráče docela potěšilo. Posbírali solidní body a kdyby nebylo několika nečekaných výsledků v okresních soutěžích, především těch v Mladějově a Horním Újezdu, bylo by to ještě lepší.

TIP liga. | Foto: Deník

I tak se konta v drtivé většině případů pohnula výrazněji žádaným směrem. Hledání vítěze kola tentokrát nebylo nikterak komplikované, jelikož ALEŠ HRUBÝ z Moravské Třebové se stal jediným účastníkem TIP ligy, která nasázel správně osm z deseti utkání a s bonusem mu to vydalo na příjemných šestnáct bodů. Aby se však posunul do popředí celkového pořadí, to by musel takový počin zopakovat ještě nejméně jednou. Na špičce klasifikace nedošlo ke změně, Miloš Mergl uhájil svoji pozici s nevelkým odstupem na konkurenci.