Svitavy – Přijet k utkání krajské I. B třídy na cerekvický stadion, to na jaře znamená utržit „šestku“.

V derby to zjistili i fotbalisté Pomezí, kterým solidní poločas nebyl zhola nic platný.

V neděli se pak v táboře Slavoje radost ještě zvýšila, když Březová přišla penaltou v nastaveném čase o vítězství v Ústí nad Orlicí a po týdnu se tak situace v boji o postup opět mění. Teď má výhodnější pozici Cerekvice.

Cerekvice – Pomezí 6:1

V první půli se hrálo za mírné převahy domácích, kterou přetavil ve vedení po samostatné akci Dostál. Hosté ale ještě stíhali a pěkným trestným kopem srovnal Svoboda. Zato po pauze, to byla smršť. Posuďte sami. 46. minuta – faul na Pražáka, penalta Řehák 2:1. 53. – chyba J. Peciny, důrazný Dobr 3:1. 56. – nedorozumění v obraně hostů trestá Dostál 4:1. 58. – Dobr z 25 metrů 5:1. 68. – z ostrého úhlu završil Dobr hattrick na 6:1. Následně ještě trefil Dobr tyčku. Cerekvičtí po změně stran jasně dominovali.

Fakta – branky: Dobr 3, Dostál 2, Řehák – Svoboda. Rozhodčí: Andrle (Morašice). ŽK: 0. Diváci: 140. Pločas: 1:1.

Slavoj Cerekvice nad Loučnou: Lochman – Lebeda, Benko, Vosmek, Coufal, Pražák, Řehák, Lorenc, Crha, Dobr, Dostál (Adamský, Růžička, Zeman).

Sokol Pomezí: J. Pecina – Drobný, Coufal, Svoboda, M. Roušar, Jožák, Šedý, Červený, Mička, P. Pecina, Krajíček (L. Roušar, Kotouček).

Polička B – Sloupnice 3:0

Hrálo se za převahy domácích, jimž do sedla pomohl vlastní gól soupeře v 9. minutě. Nadále se více šancí rodilo před brankou hostů (Dobiáš, Kučera, Češka a hlavně ze sóla Stodola), ale pojistka přišla až v nástupu do druhé půle, kdy zvýšil Netolický. V 76. minutě pak výsledek zpečetil Kučera.

Fakta – branky: vlastní, Netolický, Kučera. Rozhodčí: J. Řehák (V. Mýto). ŽK: 0:1. Diváci: 70. Poločas: 1:0.

SK MK Polička B: Vopařil – Scheib, Škoda, Klein, Vondra, Češka, Švec, Kučera, Netolický, Stodola, Dobiáš (Mihulka, Mužík).

Svitavy B – Libchavy 2:1

Béčko se dokázalo otřepat z rychlého inkasovaného gólu, ihned zaregovalo tlakem a do poločasu vyrovnalo. Po změně stran zůstávala aktivita jasně na jeho kopačkách a po hodině hry se dočkalo také zaslouženého vítězného zásahu.

Fakta – branky: Brandejs, Frolo – Paukert. Rozhodčí: Felkl (Chrast). ŽK: 1:1. Diváci: 60. Poločas: 1:1.

TJ Svitavy B: Uchytil – Kyncl, Kabát, Brandejs, Kubík, Skalický, D. Jukl, Uhlíř, L. Urban, Frolo, Stenzl (Zábrana, Křížek, Andrle).

Ústí n. O. B – Březová n. S. 1:1

První půle byla celkem vyrovnaná. Gól dali hosté z přímého kopu R. Ehrenbergerem, ale pro domnělý ofsajd neplatil. Po přestávce vyústil nápor Březové ve vedení po Bednářově úniku a přihrávce na nabíhajícího Bártu – 0:1. Pak získalo mírnou převahu Ústí, ale obrana v čele s gólmanem držela stav. Na druhé straně vychytal Bártu Novák. V nastavení padl domácí Felgr v šestnáctce, následovala nařízená penalta a Faltovo vyrovnání.

Fakta – branky: Falta (PK) – Bárta. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 0:0.

Sokol Březová n. Svitavou: Jos. Ehrenberger – Prudil, M. Schuppler, Šmerda, Rada, Mikolín, Deutsch, R. Ehrenberger, Kučera, Bednář, Bárta (Sauer, Jež).

Česká Třebová B – Rychnov 3:1

Jarní rychnovská truchlohra pokračovala. Vstup do zápasu měli přitom hosté lepší a díky Maleňákovi šli do vedení. Poté se ale znovu nevyvarovali chyb, které je srážejí do kolen, a domácí výsledek rychle otočili.

Fakta – branky: Hurt, Hudač, Švec – Maleňák. Rozhodčí: Sůra (Choteč). ŽK: 3:2. Diváci: 50. Poločas: 2:1.

(rh, zr)