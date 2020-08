SELECT OKRESNÍ PŘEBOR: Šestizápasová byla premiéra nového ročníku nejvyšší okresní fotbalové soutěže mužů a hned v prvním kole se zrodilo plno zajímavých událostí.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Divák se asi nejvíce bavil v Opatově, devět gólů se nevidí každý den, a to jich vzhledem k počtu šancí mohlo být klidně ještě více. Za stavu 1:5 se zdálo být lidově řečeno vymalováno, ale domácí vtěsnali v závěru do pěti minut tři góly a soupeř z Morašic si oddechl, že do závěrečného hvizdu zbylo málo času, jinak by snad ještě o výhru přišel.