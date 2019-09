V prvním poločase přitápěli pod kotlem převážně domácí fotbalisté, kteří se nezalekli zkušenějšího protivníka, pustili se do boje pořádně zhurta, byli aktivnější a nebezpečnější. Však se také dočkali odměny po pěkné akci Bednáře a zakončujícího Dufka. Hostující trenér Jiří Valta, zjevně nespokojen s herním projevem svého kolektivu, však o přestávce provedl dvojnásobné střídání a po návratu z kabin se karta pomalu začala obracet. Březová neudržela nasazenou laťku výkonu na úrovni z první půlky, její aktivita se začala vytrácet a ke slovu se stále častěji dostával soupeř, jemuž výrazně pomohlo rychlé vyrovnání, o které se v 55. minutě postaral Bartoš. Povzbuzení hosté vycítili příležitost na obrat a v závěrečné čtvrthodině ho završili. To nejdříve jedno ze zaváhání Březovských v defenzivě potrestal D. Jukl a když domácí otevřeli hru ve snaze zachránit zápas, udeřil ještě jednou Bartoš a pečetil výsledek.

Kunčina navázala na předcházející dobré výkony, upevnila si postavení v popředí tabulky skupiny B a prohání dvojici favoritů z Ústeckoorlicka České Heřmanice – Letohrad B. V okresním derby v Dolním Újezdu měla situaci mírně ulehčenou tím, že soupeř měl problémy poskládat sestavu a do zbraně musel povolat i některé zkušené fotbalisty, který se jinak v akci moc často neobjevují. Což se negativně projevilo zřetelnou nesehraností, z toho vyplynuly hrubé chyby a dvougólové kunčinské vedení po pětačtyřiceti minutách. Po přestávce domácí snížili na 1:2 a hnali se za vyrovnáním, místo toho však znovu chybovali a třetí trefa Šejnohy zápas definitivně zlomila.

O víkendu se v nejnižší krajské soutěži hrála výhradně derby a to v Moravské Třebové z nich bylo výsledkově nejvyrovnanější. Gólově bylo „vyřešeno“ během necelé půlhodinky, protože na vedoucí zásah domácího Maleňáka odpověděl za Pomezí Leinweber, jenž se střelecky prosadil poprvé po svém návratu ze Svitav. A to bylo, co se fotbalového koření týká, v tomto duelu všechno. Ne, že by se snad žádné zajímavé příležitosti nerodily, ale produktivita nebyla silnou stránkou ani jednoho z rivalů. Což ostatně platilo také při penaltovém rozstřelu, v němž byli nakonec lepší hosté a dobrou zprávou pro ně je, že díky tomu opustili poslední místo.

Pohled do skupiny A říká, že cerekvičtí fotbalisté nenapodobili vítězství z minulého týdne a zapsali další dva nezdary. Dva z toho důvodu, že prohráli jak dohrávku v Horním Jelení 1:2 (tento zápas byl v řádném termínu předčasně ukončen kvůli průtrži mračen), tak víkendové měření sil v dalekých Cholticích.

SKUPINA A, 7. kolo:

Choltice – Cerekvice nad Loučnou 4:1 (2:0)

Branky: 32. a 66. Praus, 26. Hošek, 77. Voňka – 49. Uher. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 3:3. Diváci: 70. Cerekvice nad Loučnou: Vostrčil – Kříž, Kusý, Šeda, Částek, Lněnička, Jandera, Lorenc, Netolický, Horák, Uher.

Další výsledky:

Nasavrky – Srch 5:1 (3:0). Branky: Dostál 3 (1 z pen.), Rejholec, P. Morávek z pen. – Kuchta. Rozhovice – Slatiňany 4:3 (3:2). Branky: Dvořák, Holub, Mudruňka, Kalas – Kopecký, Vácha, Beneš. Dobříkov – Horní Jelení 3:2 (2:0). Branky: Karela 2, Klapal z pen. – Šimek, Moravec. Prosetín – Lázně Bohdaneč 2:1 (1:1). Branky: Remeš, Vodvárka z pen. – Sadílek. Stolany – Skuteč 3:0 (2:0). Branky: vlastní (Vymetal), Kubašta, Mašek. Řečany nad Labem – Svratouch 0:0, pen. 5:4.

Pořadí:

1. Slatiňany (18), 2. Nasavrky (16), 3. Rozhovice (14), 4. Svratouch (13), 5. Stolany (12), 6. Choltice (12), 7. Prosetín (12), 8. Řečany nad Labem (10), 9. Dobříkov (10), 10. Lázně Bohdaneč (9), 11. Skuteč (7), 12. Srch (6), 13. Horní Jelení (5), 14. Cerekvice nad Loučnou (3).

SKUPINA B, 7. kolo:

Březová nad Svitavou – Opatovec 1:3 (1:0)

Branky: 29. Milota – 55. a 87. Bartoš, 77. D. Jukl. Rozhodčí: Jureček. ŽK: 2:1. Diváci: 340. Březová nad Svitavou: Kejda – Klemša, Lidmila, Dufek, Macek, Kučera, Procházka (65. Čuhel), J. Stupka, Ducháček, Milota, Bednář (86. Friedl). Opatovec: Jan Lampárek – Štěpánek, D. Jukl, Štěrba, Léhar (46. Chvála), Sedlák, Sauer, Svoboda, Rada, Telecký (46. Dvořáček), Bartoš (88. Sivák).

Dolní Újezd B – Kunčina 1:4 (0:2)

Branky: 46. Jireček – 41. a 67. Šejnoha, 13. Opletal, 88. Šmehlík. Rozhodčí: Teplý. ŽK: 2:3. Diváci: 60. Dolní Újezd B: Váně – Doležal, Kopecký, M. Vomáčka, Dvořák, Vanat (4. J. Čejka), Kuta, Heinisch, Jireček (68. Nádvorník), J. Vomáčka, Nováček (46. V. Klusoň). Kunčina: Tisovský – Hlaváček (80. Scholze), Spálenský, Pešava, Opletal, A. Kalina (89. Šabacký), T. Brychta (4. Šír, 88. Ondráček), Šejnoha, D. Kalina, T. Pagáč, Šmehlík.

Moravská Třebová B – Pomezí 1:1 (1:1), PK 2:3

Branky: 13. Maleňák – 26. Leinweber. Rozhodčí: Pecina. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Moravská Třebová B: Schreiber – Fógl, Marek, Kalus (46. Polák), Bambušek (70. D. Mikšánek), P. Mikšánek, Muselík, Novák (62. Kudyn), Macek, Schütz (53. M. Štaffa), Maleňák. Pomezí: Křemenák – Sláma, Češka, Drobný, Hladík (19. Pořízka, 83. M. Stýblo), Mička, Roušar, Jožák (88. P. Stýblo), Nespěšný, Leinweber, Jar. Svoboda.

Další výsledky:

Semanín – Žichlínek 4:0 (1:0). Branky: Hajdari 2, Nešický, Kovář. Letohrad B – Jablonné nad Orlicí 1:1 (1:1), pen. 4:3. Branky: Pokorný – Barnet. Sloupnice – Libchavy 2:1 (0:0). Branky: Dočkal z pen., M. Mikulecký – Pavlák z pen. Lanškroun B – České Heřmanice 0:2 (0:1). Branky: Mach 2.

Pořadí:

1. České Heřmanice (18), 2. Letohrad B (18), 3. Kunčina (16), 4. Libchavy (13), 5. Opatovec (12), 6. Jablonné nad Orlicí (10), 7. Sloupnice (9), 8. Dolní Újezd B (9), 9. Semanín (8), 10. Moravská Třebová B (8), 11. Březová nad Svitavou (7), 12. Pomezí (6), 13. Lanškroun B (5), 14. Žichlínek (5).