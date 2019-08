Skutečský fotbal slavil sto let, navíc bylo ve městě posvícení a střetnutí, který bylo součástí celodenního programu oslav, sledovala více než pětistovka diváků. V této ohromné kulise odolával Slavoj převaze domácích více než hodinu hry, pak však přišla osudná pasáž mezi 60. a 70. minutou, do které skutečští hráči vměstnali tři gólové zásahy a o výsledku utkání tím bylo jasno.

Pěkná divácká kulisa doprovázela domácí premiéru březovského nováčka v souboji s moravskotřebovskou rezervou. Jednalo se o klání týmů, které minule neuspěly. Domácí odehráli vcelku vydařený poločas, ale z vypracovaných příležitosti nic nevytěžili, naproti tomu soupeř po „nevinné“ akci otevřel Špačkem skóre, když ještě předtím mu pro porušení pravidel exekutorem nebyla uznána branka z penalty. Na inkasovanou trefu chtěli Březovští po pauze odpovědět, útočné pokusy se ale dlouho rozbíjely o zformovanou obranu hostů. Tři minuty před koncem se přece jen ujala střela Miloty a šlo se do rozstřelu. Na ten domácí nejsou domácí z okresu zvyklí, což se projevilo, proměnili jedinou penaltu a bodík navíc mířil do Moravské Třebové.

Kdo zavítal na fotbal do Opatovce, ten se musel dobře bavit. Výjimkou tvořili pouze fanoušci ze Sloupnice, těm bylo naopak poněkud ouvej. Domácím fotbalistům totiž vyšlo téměř všechno, na co sáhli, především ve druhém poločase si otevřeli na svém trávníku střelnici a výsledkem byla „sedmička“ na účet nešťastného protivníka. Skóre mohlo být i vyšší, ale spoustu šancí ještě domácí zahodili včetně neproměněné penalty.

Nedělní program se z pohledu Svitavska nenesl v úplně pozitivním duchu. Spíše lze říci, že až na jednu výjimku se jednalo o naprosté fiasko.

O onu výjimku se postaralo dolnoújezdské béčko, jež je po dvou kolech z našeho regionu překvapivě nejlepší. Na domácí vítězství nyní navázalo penaltovým úspěchem na hřišti nepříjemného soupeře v Žichlínku a to je výsledek, který se cení.

Kunčina okusila na vlastní kůži kvality nováčka z Českých Heřmanic, pokud se vůbec v případě tohoto týmu plného fotbalistů otřískaných vyššími soutěžemi dá jako o nováčkovi mluvit. Dopadlo to špatně, debakl 0:7 je asi dostatečně vypovídající sám o sobě…

„Před utkáním jsme museli řešit absenci stopera Spálenského, což poznamenalo naši hru dopředu, protože na jeho pozici se musel stáhnout Tomáš Brychta. Pětadvacet minut nic nenasvědčovalo, že z Heřmanic odjedeme s přídělem. Bohužel jsme ale do poločasu inkasovali dvě laciné branky, obě po přímých kopech,“ uvedl vedoucí kunčinského celku Miroslav Kubín. „Po přestávce jsme se pokusili změnit rozestavení, ale zlepšení to nepřineslo. Domácí odskočili na 3:0 a když potom aktivní Šmehlík po individuální akci vstřelil podle našeho názoru regulérní gól, tak ho rozhodčí pro údajný faul neuznal, což byl zlomový moment utkání. Od té chvíle to s námi soupeř měl docela jednoduché a skóre dále narůstalo. Síla domácích je jasná, my jim gratulujeme k zaslouženému vítězství a soustředíme se na další domácí zápas,“ dodal Miroslav Kubín.

Truchlivo bylo v Pomezí, domácí hráli podruhé doma, podruhé zůstali bez bodu a tentokrát to bylo po až příliš jednoznačném průběhu. Hosté z Jablonného nad Orlicí si během úvodní půlhodinky snadno vypracovali třígólový náskok a další průběh si hlídali. Domácí sice v 57. minutě snížili trefou M. Stýbla na 1:3, ale byl to jen záblesk, soupeř nepřipustil komplikace a výhru ještě dvakrát pojistil.

SKUPINA A, 2. kolo:

Skuteč – Cerekvice nad Loučnou 3:0 (0:0)

Branky: 62. Horáček, 65. Mikan, 69. Marel. Rozhodčí: Louvar. ŽK: 1:0. Diváci: 550. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Kusý, Jandera, Jirout, Částek, F. Pražák, M. Lněnička (68. Šeda), R. Lněnička (82. Netolický), J. Vostrčil (10. Jílek), Malý, Uher.

Další výsledky:

Slatiňany – Prosetín 5:2 (2:2). Branky: J. Slavík 2, Beneš z pen., Kopecký, Vladyka – Marek, Novotný. Srch – Choltice 2:2 (0:0), PK 5:4. Branky: Třešňák 2 – Hutla, Stanek. Rozhovice – Řečany nad Labem 1:1 (1:1), PK 5:4. Branky: Voženílek z pen. – Bank. Lázně Bohdaneč – Stolany 3:1 (0:0). Branky: Kršák, Baldrych, Škáva – Kubašta. Nasavrky – Dobříkov 3:2 (3:0). Branky: Novák, Morávek, Dostál – Klapal 2. Svratouch – Horní Jelení 2:2 (1:2), PK 5:4. Branky: Štencl, Jelínek – Seidenglanz, Šimek.

Pořadí:

1. Slatiňany (6), 2. Skuteč (6), 3. Svratouch (5), 4. Rozhovice (5), 5. Řečany nad Labem (4), 6. Nasavrky (4), 7. Srch (4), 8. Lázně Bohdaneč (3), 9. Choltice (3), 10. Horní Jelení (1), 11. Prosetín (1), 12. Dobříkov (0), 13. Stolany (0), 14. Cerekvice nad Loučnou (0).

SKUPINA B, 2. kolo:

Opatovec – Sloupnice 7:1 (2:0)

Branky: 19., 66., 72. a 86. (PK) Svoboda, 19. a 66. Rada, 62. Štěpánek – 87. Mikulecký. Rozhodčí: Vojta. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Opatovec: Jan Lampárek – Štěpánek, Jukl, Štěrba, Drábík, Sauer, Rada, Bartoš, Léhar (46. Dvořáček), Svoboda, J. Telecký (67. Sivák).

České Heřmanice – Kunčina 7:0 (2:0)

Branky: 29. a 33. Michal Brychta, 53. Martin Brychta, 67. Jirsák, 70. Mach, 82. O. Brychta, 83. Pánek. Rozhodčí: Pinkava. ŽK: 1:4. Diváci: 280. Kunčina: Tisovský – Hlaváček, Pešava, Opletal, Švanda (69. Papežík), T. Pagáč, Šejnoha (80. Scholze), T. Brychta, V. Pagáč (62. Kaláb), D. Kalina (75. A. Kalina), Šmehlík.

Pomezí – Jablonné nad Orlicí 1:5 (0:3)

Branky: 57. M. Stýblo – 18. a 24. Špaček, 20. Krejsa, 69. Faltus, 73. Matějka. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 0:1. Diváci: 90. Pomezí: Křemenák – Nespěšný, Mička, Drobný, Sláma (36. Hladík), Svoboda, Roušar, Jožák, Pořízka, Křibský (46. M. Stýblo), Poliačik (71. Ptáček).

Žichlínek – Dolní Újezd B 1:1 (0:1), PK 3:4

Branky: 52. Antes – 38. D. Frank. Rozhodčí: Lukášek. Hráno bez karet. Diváci: 110. Dolní Újezd B: Janecký – P. Frank, Svoboda, Kuta (75. Váně), Dvořák, Mokrejš (46. Doležal), Kalánek (84. Hána), Heinisch, Brůna, J. Vomáčka, D. Frank (58. Vanat).

Březová nad Svitavou – Moravská Třebová B 1:1 (0:1), PK 1:3

Branky: 87. R. Milota – 38. Špaček. Rozhodčí: Mach. ŽK: 5:2. Diváci: 210. Březová nad Svitavou: M. Milota – Klemša (83. Štoudek), Lidmila, Dufek, Macek, Kučera, M. Stupka, J. Stupka (73. Hynek), Ducháček, Milota, Bednář. Moravská Třebová B: Schreiber – Pospíšil, Marek, Holub, Špaček (81. Kovář), M. Štaffa, D. Mikšánek (89. Konečný), P. Mikšánek, Štrajt (46. Bambušek), Schütz, Polák.

Další výsledky:

Semanín – Letohrad B 2:2 (0:1), PK 1:2. Branky: Bednár, Dvořák – Vencl, Procházka. Libchavy – Lanškroun B 5:2 (3:2). Branky: Pavlák 2, Martinák, Ráb z pen., Hodr – Petruň, Kopecký.

Pořadí:

1. České Heřmanice (6), 2. Libchavy (6), 3. Letohrad B (5), 4. Dolní Újezd B (5), 5. Opatovec (3), 6. Jablonné nad Orlicí (3), 7. Lanškroun B (3), 8. Sloupnice (3), 9. Kunčina (3), 10. Moravská Třebová B (2), 11. Žichlínek (1), 12. Semanín (1), 13. Březová nad Svitavou (1), 14. Pomezí (0).