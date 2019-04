I. B TŘÍDA: Z téměř beznadějné pozice se nadále úspěšně hrabou fotbalisté Opatovce. O víkendu si přivezli tři body z důležitého okresního derby v Janově a po velmi dlouhé době opustili sestupové pozice. Kde se ale jednomu daří, tak druhému přibývají starosti, což v tomto případě platí právě o Janovu, jehož pozice se kolo od kola komplikuje.

Utkání bylo podle očekávání velmi bojovné a vypjaté, šlo skutečně o hodně. V prvním poločase vážnější brankové příležitosti nebyly k vidění. Po změně stran hosté potrestali dvě okénka v janovské defenzivě a zásluhou tref Rady a Dvořáčka se ujali dvougólového vedení. Domácí se snažili odpovědět, Hegerovo snížení však přišlo pět minut před koncem, což bylo příliš pozdě na to, aby se zápasem ještě něco dokázali udělat. „Na zápase nebyl přítomen delegát, tak se hlavní rozhodčí pasoval do ústřední role, kterou však totálně nezvládl,“ okomentoval dění vedoucí janovského družstva Pavel Záleský.



Slabší den tentokrát měla moravskotřebovská rezerva, která v hodně slátaném složení držela v Libchavách krok pouze do poločasu. Hned po změně stran rychle inkasovala podruhé, domácí dostali vývoj pod svoji kontrolu a protože v defenzivě Slovanu se objevovaly četné mezery, tak skóre postupně narůstalo.



Ani dalším celkům ze Svitavska se o posledním dubnovém víkendu na Ústecku nevedlo. Bylo v tom ale dost smůly. Dolnoújezdské béčko statečně vzdorovalo vedoucím Tatenicím, do závěrečného hvizdu bojovalo o vyrovnání a favorit se bál o výsledek, nakonec si však oddechl. Zápas ve Sloupnici směřoval k remíze v normální hrací době, když na každé straně padl gól z pokutového kopu. V 86. minutě však udeřil Nguyen a Pomezí zůstalo s prázdnýma rukama.