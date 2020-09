„Favoritovi jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. První půli jsme po dvou brankách Svobody dokonce dovedli do vedení 2:1. Po přestávce pro změnu Jirsák svým dvougólovým příspěvkem překlopil výsledek na stranu hostů a ti tak odjeli s plným bodovým ziskem, naše snaha o vyrovnání byla marná,“ sdělil sekretář Tomáš Telecký.

Velice sympaticky bobtná vítězná šňůra březovských fotbalistů. Třetí korálek na ni zavěsili cenným vítězstvím nad nebezpečným soupeřem z Libchav. Úžasně se jim povedl začátek, neboť skórovali z prvního útoku, získané sebevědomí navíc v průběhu úvodní půlhodiny zúročili v další dva zásahy a lichotivý náskok. Hosté se dostali ke slovu po změně stran proměněnou penaltou, což ovšem bylo z jejich strany vše, zbytek zápasu dohráli domácí zodpovědně, vyvarovali se zbytečných chyb a s dvěma stovkami diváků mohli oslavit zdařilé fotbalové odpoledne okořeněné třemi body.

Skoro tři stovky fanoušků zamířily do hlediště bysterského stadionu na derby krajské I. B třídy. Přihlížející byli svědky šestigólové kanonády v podání domácího nováčka a prohloubení hluboké výsledkové krize fotbalistů z Pomezí, jež po debaklu 0:6 zůstali přikováni u dna pořadí. Přitom hosté nebyli v žádném případě na hřišti v úloze odevzdaného týmu, jenže Bysterští je školili z produktivity. A to především Peterka, který se v prvním poločase rozehrál k náramnému představení, chytil střeleckou slinu a během půlhodiny stihl čistý hattrick. Další hřebík do rakve mužstva z Pomezí zatloukl po změně stran z penalty Drašar a když hosté odmítli zdramatizování zápasu zahozením minimálně tři jasných gólovek, nenechali se domácí pobízet a krásnou výhru ještě vylepšili.

Naléhavě potřebovalo zabrat dolnoújezdské béčko a vytyčený úkol splnilo, byť to proti Lanškrounu nemělo snadné. V nástupu do druhého poločasu dával po ukázkové souhře Heinisch na 3:1 a zdálo se, že se kormidlo zápasu stáčí potřebným směrem. Nedlouho poté se však podruhé prosadil hostující Stasiowski a soupeř pořád kousal. Vítr z plachet mu však vzalo vyloučení Mizeráka, který zezadu sestřelil Vrabce a šel pod sprchy předčasně. Proti početně oslabeným hostům Újezdští svůj náskok kontrolovali a radovali se z první podzimní mistrovské výhry.

Další týmy z okresu neuspěly. Vítězná šňůra Kunčiny skončila v Semaníně, kde vyšla na sucho jak střelecky, tak bodově. Utkání se jí nepovedlo, nebýt výborného gólmana Vykydala a v několika případech dobře postavené brankové konstrukce, mohl být rozdíl ve skóre vyšší. Nevedlo se ani moravskotřebovské rezervě, který přitom do Žichlínku měla mířit s jasným cílem bodovat. Výkon, jaký předvedla, k tomu však vést nemohl, domácí udeřili v polovině obou poločasů a stačilo jim to k úspěchu.

SKUPINA B, 5. kolo:

Březová nad Svitavou – Libchavy 3:1 (3:0)

Branky: 2. Stupka, 26. Rada, 28. Roshan (PK) – 53. Ráb (PK). Rozhodčí: Svědiroh. ŽK: 1:5. Diváci: 250. Březová nad Svitavou: Kejda – Procházka (71. Čuhel), Lidmila, Dufek, Friedl, Roshan, Rada (87. Rybnikář), Stupka (79. Jež), Ducháček, R. Milota, Bednář (56. Štoudek).

Opatovec – České Heřmanice 2:3 (2:1)

Branky: 24. a 40. Svoboda – 62. a 71. Jirsák, 9. Mach. Rozhodčí: Vykopal. ŽK: 3:1. Diváci: 200. Opatovec: Jan Lampárek – L. Jukl (74. Telecký), Drábík, Štěpánek, D. Jukl, Štěrba, Petr (74. Peřina), Gregor, Jiroušek, Svoboda, Bartoš.

Žichlínek – Moravská Třebová B 2:0 (1:0)

Branky: 22. Skála, 67. Hajzler. Rozhodčí: Zerzán. ŽK: 3:4. Diváci: 100. Moravská Třebová B: Bača – Petrila, Marek, M. Štaffa, Krummer, Bambušek (70. Ambrozek), Lebiš, Štrajt (42. Škrabal), D. Mikšánek, Kolář, Schütz.

Semanín – Kunčina 2:0 (1:0)

Branky: 44. Křepela, 61. P. Urbanec. Rozhodčí: Navrátil. ŽK: 3:3. Diváci: 130. Kunčina: Vykydal – Pospíšil (72. Pařil), Spálenský, Hlaváček, Pešava (68. Kaláb), V. Pagáč (46. Papežík), Šejnoha, Kalina, Šmehlík, T. Brychta, T. Pagáč.

Dolní Újezd B – Lanškroun B 3:2 (2:1)

Branky: 36. Vrabec, 40. J. Vomáčka, 48. Heinisch – 35. a 56. Stasiowski. Rozhodčí: Pecza. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (73. Mizerák). Diváci: 110. Dolní Újezd B: Váně – Doležal, Dvořák, Michal Nádvorník (82. Chudý), Svoboda, Vajrauch (46. D. Frank), Kalánek, Heinisch (90. Chadima), M. Vanat, J. Vomáčka, Vrabec.

Bystré – Pomezí 6:0 (3:0)

Branky: 12., 23. a 31. Peterka, 55. Drašar (PK), 76. Němec, 81. P. Lánský. Rozhodčí: Hořínek. ŽK: 0:3. Diváci: 270. Bystré: J. Lánský – Janoušek, P. Lánský, Pachovský (76. Cupal), Svoboda, Drašar, Pokorný (53. Steiner), Němec, Mužík, Kučera (68. M. Oravec), Peterka (83. Krčil). Pomezí: Křemenák – Hladík (65. Červený), Drobný, Češka (71. Poliačik), Roušar (63. Mojdl), Pořízka, Mička, Jožák, Svoboda (46. Sláma), Krajíček, Tauber.

Další výsledek:

Sloupnice – Jablonné nad Orlicí 2:2( 0:1), pen. 4:1. Branky: Dočkal, O. Mikulecký – Kashalupa 2.