Svitavy – O druhém přímo postupovém místě se rozhodovalo v závěrečném dějství okresní III. třídy fotbalistů. Všechno ve svých rukou měl Opatovec a obrovskou příležitost si nenechal ujít.

Po jasném vítězství mohl začít slavit bez ohledu na výsledek Křenova, s nímž má lepší vzájemnou bilanci. Ani Křenov ale ještě není bez naděje na postup, když v baráži vyzve Opatov nebo Litomyšl B. Ve IV. třídě si to v ostrém střetu rozdaly Jevíčko B a Boršov o první příčku. Narodila se remíza a ta stačila domácím.

III. TŘÍDA

Linhartice B – Opatovec 1:6 (0:4). Branky: Heger – Roshan 2, Košín 2, J. Telecký, Klusoň. Hosté od prvních minut ovládli hrací plochu a pevným krokem postupovali směrem k naplnění vysněného cíle. Po čtyřech gólech bylo o poločase prakticky jasno. Po přestávce si Opatovec s přehledem kontroloval situaci a závěrečný hvizd odstartoval jeho postupovou radost.

Jedlová – Radiměř 3:5 (1:1). Branky: P. Lánský, Dvořák, Veselý – Kalod 3, Doubek 2. Domácí zaspali nástup do druhé půle a inkasovali dva rychlé góly. Soupeř si pak zbytek zápasu kontroloval. Další porážkou zakončila Jedlová „jaro hrůzy".

Staré Město – Moravská Třebová C 1:7 (0:2). Branky: Dvořák – Kalus 2, Aberle, Staněk, Štrajt, Huryta, Šatník. Byla to hra kočky s myší. Céčko rychle vedlo o dva góly a ještě nedalo pokutový kop. Domácí zkraje druhé půle snížili, ale soupeř okamžitě přepnul na vyšší obrátky a do konce duelu jasně dominoval.

Borová-Telecí – Kunčina B 0:1 (0:1). Branka: Horálek. Na hřišti v Telecím nebyl k vidění moc pohledný fotbal. Spíše se bojovalo uprostřed pole a šancí bylo na obou stranách minimum. Hostům se podařilo v první půli jednu proměnit a vítězství si i přes snahu domácích hráčů bez větších problémů uhájili.

Křenov – Chornice 3:0 (1:0). Branky: Holásek 2, Navrátil. Hosté přijeli pouze v deseti lidech a v podstatě se celý zápas snažili bránit na své polovině. Domácí měli tím pádem stálý tlak, ale více jak tři góly z této převahy nedokázali vytěžit.

Bystré – Trstěnice 7:0 (4:0). Branky: Čípa 3, Putnar 2, Jukl, Misar. Hosté nastoupili v deseti a proti suverénovi sezony neměli sebemenší šanci. Domácí si před stovkou svých fanoušků s chutí zahráli i zastříleli a všichni společně se těší, že se v takové formě představí od podzimu také v okresním přeboru.

Konečné pořadí: 1. Bystrém(63), 2. Opatovec (47), 3. Křenov (47), 4. Radiměř (43), 5. Moravská Třebová C (36), 6. Chornice (31), 7. Kunčina B (28), 8. Borová-Telecí (24), 9. Jedlová (22), 10. Trstěnice (18), 11. Linhartice B (14), 12. Staré Město (6).

IV. TŘÍDA

Jevíčko B – Boršov 1:1 (1:0). Branky: Řehoř – Ondrejka. Boj o první místo přinesl vyrovnaný fotbal. Domácí šli do vedení, soupeř po přestávce dokázal vyrovnat, což mu však nestačilo a primát tak náleží Jevíčku.

Vendolí – Třebařov B 4:2 (1:1). Branky: T. Hladík 2, P. Fuchs, Blažek – J. Sommer 2. Domácí otáčeli stav, po hodině hry prohrávali, ale závěr patřil jim.

Konečné pořadí: 1. Jevíčko B (31), 2. Boršov (29), 3. Pomezí B (20), 4. Vendolí (19), 5. Třebařov B (11).