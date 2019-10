Po přestávce měli domácí více ze hry a několik slibných šancí, nenaložili s nimi ale ideálně a duel došel k plichtě. Penalty se pořádně protáhly a nakonec po nich byli spokojenější hosté.

V Žíchlínku byla první půle jednoznačnou záležitostí pro celek z Opatovce, který si vytvořil uklidňující náskok. Domácí ve druhé půlce dvakrát vykřesali naději, tu ale hosté pokaždé vzápětí uhasili další trefou a závěr si pohlídali.

Utkání v Dolním Újezdu pojala obě mužstva vysloveně ofenzivě a bránění moc pozornosti nevěnovala. Nelze se divit, že padlo šest gólů, protože šancí se urodilo na několik zápasů. Blíže k vítězství byli v normální hrací době hosté, neboť v 62. minutě vedli po brance kanonýra Pavláka 3:1. Krátce předtím zahodil domácí Drahoš pokutový kop, přesto on a jeho spoluhráči ještě zabojovali o návrat do utkání a ejhle, vyšlo to. Svoje střelecké pokusy nasměrovali přesně k tyči Kalánek a Drahoš a rázem bylo vyrovnáno, přičemž trefa J. Vomáčky navíc nebyla uznána pro ofsajd. V rozstřelu Újezdští úplně selhali, ze čtyř exekutorů skóroval pouze Jireček. Libchavský trenér Tomáš Abt, do minulé sezony dlouholetý kouč újezdského áčka, si tak ze svého někdejšího působiště odvezl se svým týmem bodík navíc.

Sousedské derby v Moravské Třebové početnou návštěvu nezklamalo nasazením v podání obou rivalů. O poločase byli spokojenější kunčinští příznivci, po dvaceti minutách totiž poslal jejich tým do vedení T. Brychta. Horké kaštany z ohně vytáhl za rezervu áčkař Bednář, který po změně stran vyrovnal a vícekrát se skóre nezměnilo, přestože vyhrát chtěli oba konkurenti. Žádnou ze slibných akcí však do gólového konce nedotáhli, tudíž se kopaly penalty a v nich byli přesnější Slovanisté.

Pohled do pardubicko-chrudimské skupiny říká, že cerekvičtí fotbalisté svoje chudé bodové konto v Řečanech nad Labem nerozmnožili. Úplně špatný výkon nepodali, Šeda dvacet minut před koncem snižoval na rozdíl jediného gólu a pořádně tím vystrašil soupeře, ten ale dokázal zareagovat a třetím zásahem si pojistil výsledek.

SKUPINA A, 9. kolo:

Řečany nad Labem – Cerekvice nad Loučnou 3:1 (1:0)

Branky: 62. a 83. Wiesner, 18. Vančura – 71. Šeda. Rozhodčí: Teplý. ŽK: 3:0. Diváci: 120. Cerekvice nad Loučnou: Vostrčil – Kříž, Jandera, Jirout, Šeda, Lněnička, Kusý, Lorenc, Netolický (75. Malý), Horák, Uher.

Další výsledky:

Stolany – Horní Jelení 6:0 (4:0). Branky: Kubašta 3, Polívka 2, Bakeš. Rozhovice – Svratouch 3:0 (2:0). Branky: Kalas, Holub, Stejskal. Dobříkov – Prosetín 5:2 (3:2). Branky: Derka 3, Houžvička, Rydval – Novotný 2. Srch – Slatiňany 2:2 (1:0), pen. 5:3. Branky: Maivald z pen., Urbanec – Beneš, Vácha. Nasavrky – Skuteč 2:2 (1:1), pen. 6:7. Branky: F. Dostál, Michek – Pavliš, Marel. Choltice – Lázně Bohdaneč odloženo pro nezpůsobilý terén.

Pořadí:

1. Slatiňany (22), 2. Stolany (18), 3. Nasavrky (17), 4. Rozhovice (17), 5. Řečany nad Labem (16), 6. Dobříkov (15), 7. Prosetín (15), 8. Svratouch (13), 9. Lázně Bohdaneč (12), 10. Choltice (12), 11. Skuteč (12), 12. Srch (8), 13. Horní Jelení (5), 14. Cerekvice nad Loučnou (4).

SKUPINA B, 9. kolo:

Březová nad Svitavou – Pomezí 1:1 (1:1), PK 8:9

Branky: 40. Klemša – 2. Drobný. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 3:1. Diváci: 180. Březová nad Svitavou: M. Milota – Klemša, Lidmila, Dufek, Friedl, R. Milota (78. Čuhel), Procházka, J. Stupka, Ducháček, Kutlák (87. Bureš), Bednář. Pomezí: Křemenák – Sláma, Mička, Drobný, Hladík, Svoboda (73. M. Stýblo), Roušar (73. Pořízka), Jožák, Nespěšný, Vaško, Leinweber.

Žichlínek – Opatovec 2:6 (0:3)

Branky: 57. Zahradník, 74. Doležal – 13. a 63. Rada, 44. a 88. Svoboda, 37. Brůna, 83. Telecký. Rozhodčí: Teplý. ŽK: 1:0. Diváci: 50. Opatovec: Konejl – Drábík, Štěrba, Jukl, Chvála, Sauer (57. Jiří Lampárek), Rada (66. Telecký), Brůna, Jiroušek (89. Sivák), Dvořáček (46. Vašíček), Svoboda.

Moravská Třebová B – Kunčina 1:1 (0:1), PK 5:4

Branky: 65. Bednář – 20. T. Brychta. Rozhodčí: Jílková. ŽK: 3:3. Diváci: 255. Moravská Třebová B: Schreiber – Marek, Kalus (60. Frisch), L. Petrila, Macek, P. Mikšánek (46. Maleňák), Bednář, Kolář, Kudyn, Schütz (46. M. Štaffa), Polák. Kunčina: Pařil – Hlaváček (70. Zeman), Pešava, Spálenský, D. Kalina, Šejnoha, T. Brychta, Opletal, Švanda, T. Pagáč, Šmehlík (62. Kaláb).

Dolní Újezd B – Libchavy 3:3 (1:2), PK 1:3

Branky: 9. J. Vomáčka, 59. Kalánek, 69. Drahoš – 16. a 52. Pavlák, 14. Ráb. Rozhodčí: Sliž. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Dolní Újezd B: Váně – Doležal, Svoboda (32. Kopecký), Nádvorník (83. Nováček), Dvořák, Kalánek, Heinisch, Jireček, Štarman, J. Vomáčka, Frňka (55. Drahoš).

Další výsledky:

Letohrad B – Sloupnice 2:0 (2:0). Branky: Petráček, Filip. Lanškroun B – Jablonné nad Orlicí 2:0 (1:0). Branky: Kopecký, Ďuriš. Semanín – České Heřmanice 2:3 (1:3). Branky: Flídr z pen., Morkes – Kučera, L. Mach, M. Brychta.

Pořadí:

1. Letohrad B (23), 2. České Heřmanice (21), 3. Libchavy (18), 4. Kunčina (18), 5. Opatovec (15), 6. Moravská Třebová B (12), 7. Pomezí (11), 8. Semanín (11), 9. Jablonné nad Orlicí (11), 10. Březová nad Svitavou (11), 11. Dolní Újezd B (11), 12. Sloupnice (11), 13. Lanškroun B (8), 14. Žichlínek (5).