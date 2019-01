Svitavy - Do druhé poloviny se přehoupla podzimní část fotbalového okresního přeboru. To je příležitost posoudit, které z předsezónních prognóz se vyplňují a které nikoli.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Březová nad Svitavou vede aktuální tabulku, což je všeobecně očekávaná skutečnost. Že to bude už teď s náskokem pěti bodů a bez jediné ztráty, to asi nepředpokládal každý, nicméně vzhledem k síle březovského kádru se nejedná o žádnou senzaci. A to byla Březová už třikrát velmi blízko bodové ztrátě: doma s Janovem, v Horce a zejména nyní v Mladějově. Všechny tyto zápasy vyhrál favorit okresního přeboru nejtěsnějším rozdílem branek a také s přispěním štěstí. Pro samotné hráče je to dobře, alespoň cítí, že jim výhry samy do klína nespadnou.

O pronásledování Březové se nejhalasněji hlásila Cerekvice, ta se však nedokázala vyhnout zaváháním. To největší ji postihlo při porážce v Trnávce a do kolonky mínusů míří také domácí remíza s Janovem. Už fakt, že obě branky Slavoje padly „jen“ z pokutových kopů, svědčí o tom, že to domácí neměli vůbec jednoduché a jejich soupeř potvrdil dobrou podzimní formu.

V popředí tabulky se pohybuje i Kamenná Horka, což rovněž není vůbec překvapení. Porážky s Březovou a Janovem vykompenzovala pěti výhrami a v sobotu se na domácím trávníku popere s Cerekvicí, kdo se stane hlavním pronásledovatelem Březové. Na dvouciferný zisk bodů dosáhl i Janov těžící ze stoprocentní bilance doma, Sebranice litující těsné porážky v Cerekvici a Dlouhá Loučka s jedním utkáním k dobru.

V silném středu tabulky má o jeden zápas méně Mladějov, šest týmů se nachází v rozmezí tří bodů. Těžkou úlohu má v přeboru nováček z Kunčiny, jenž zatím pouze jednou zvítězil a zřejmě ho čeká boj o udržení. Asi největším překvapením dosavadního průběhu sezony jsou slabé výkony Jaroměřic. Ty sice poprvé bodovaly, ale hubená bezgólová plichta s Čistou žádným důvodem k jásotu jistě není.