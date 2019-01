Svitavy - Bezmála čtyři stovky diváků byly osobně zvědavy, jak dopadne střet dvou ambiciózních okresních rivalů.

Svitavská rezerva deklasovala tým z Dolní Dobrouče. | Foto: Eduard Hromadník

Skončil tak, jak čekal málokdo. Cerekvičtí přehráli Březovou nejen výsledkově, ale i po herní stránce. Další událostí víkendu je drtivé vítězství Svitav B nad nováčkem, chybělo velmi málo, aby bylo dvouciferné. Negativní je prodloužení špatné série Rychnova, který navíc přišel o dalšího vyloučeného.

Cerekvice – Březová 3:0

Domácí vlétli do zápasu od úvodního hvizdu jako velká voda a soupeře evidentně zaskočili. Už ve 3. minutě si s přímým kopem Zemana neporadil brankář Ehrenberger a s dorážkou Vondry nemohl nic dělat – 1:0. Za dalších deset minut to bylo 2:0, po nedorozumění beků se prosadil Růžek. A když se ještě stihl po centru Lorence parádně hlavou trefit Jandera, mnoho diváků si vzpomnělo na předchozí zápas proti Rychnovu. Do poločasu ještě spálil gólovku Vondra. Hosté, jež neprohráli 29 mistrovských utkání v řadě, byli hodně otřeseni.

Po změně stran se přece jen zvedli, místy měli i převahu, jenže bez gólového vyjádření. Šancí bylo na obou stranách dost, ale stav platný po prvním poločase se nezměnil. Třicátý korálek na šňůru neporazitelnosti hosté nepřidali.

Fakta – branky: Vondra, Růžek, Jandera. Rozhodčí: Jadrný (Choceň). ŽK: 0:3. Diváci: 360. Poločas: 3:0.

Slavoj Cerekvice nad Loučnou: Kusý – Coufal, Flídr, Vosmek, Benko, J. Růžek, Řehák, Lorenc, Zeman, Vondra, Jandera (Lebeda, Pražák, Kubatka). Sokol Březová n. Sv.: J. Ehrenberger – Bárta, Mikolín, Šmerda, Prudil, R. Ehrenberger, Rada, Kučera, Deutsch, Svoboda, Bednář (Dufek, Jež, Odehnal).

Králíky–Červená Voda – Rychnov 1:0

Po úvodním oťukávání začali domácí tlačit na pilu a od 25. minuty si vypracovali několik šancí, leč koncovka byla většinou tristní. V závěru poločasu se ke slovu dostali i hosté, ale i Motyčka v domácí brance zůstával nepřekonán. Bezbrankový stav se měnil až v 59. minutě. Hlava využil díry v ofsajd systému, Grochol ho zastavil nedovoleně a nařízený trestný kop poslal přesně k tyči Khol. Králíky mohly vedení pojistit, Šmolík se zjevil sám před brankářem Pánikem, ten ale jeho střelu vyrazil a poradil si i s dorážkami Hlavy a Švédy. Snahu Rychnova i s novou posilou Křižanovským z Třebařova o srovnání otupilo vyloučení P. Sekaniny a obranu protivníka už k žádné chybě nepřinutili.

Fakta – branka: Khol. Rozhodčí: Felkl (Chrast). ŽK: 3:4. ČK: 0:1. Diváci: 220. Poločas: 0:0.

TJ FC Rychnov na Moravě: Pánik – Kopp, Grochol, M. Sekanina, Černušák, Kylar, Langr, Beneš, Křižanovský, Z. Hlubinka, P. Sekanina.

Polička B – Libchavy 1:1

Aktivita na začátku zápasu byla na kopačkách hostů, ale šance Stejskala, Martiňáka a Kopfšteina úspěchem neskončily. Domácí vyrovnali hru postupně, Kollerta vystrašily pokusy T. Švece a Nekvindy. Když se v 54. minutě Nekvinda neprosadil ani nadvakrát, udeřilo na druhé straně, po rohu hlavičkoval Bartoš na 0:1 a na delší dobu tím zmrazil domácí úsilí. Když už se zdálo, že si hosté odvezou všechny tři body, naběhl si na dlouhý pas Stejskal, obešel obránce i gólmana Kollerta a střelou z téměř nulového úhlu zajistil Poličce aspoň remízu – 1:1.

Fakta – branky: M. Stejskal – Bartoš. Rozhodčí: M. Kudyn (Chrudim). ŽK: 3:1. Diváci: 90. Poločas: 0:0. SK

MK Polička B: Dobeš – Scheib, Stejskal, Škoda, Klein, T. Švec, Vondra, Kučera, Opršal, Stodola, Nekvinda (Dittrich, Mužík).

Svitavy B – Dolní Dobrouč 9:0

V Kamenné Horce bylo k vidění vraždění neviňátek. Dorostenec Skalický mezi tyčemi si chvílemi musel připadat jako na kolotoči. V prvním poločase se ještě hosté, kteří se s vyšší úrovní fotbalu v I. B třídě zatím evidentně nesrovnali, jakž takž snažili držet krok, i tak to ovšem bylo o tři góly. Po změně stran to už byla svitavská exhibice, kterou korunoval gólem z penalty i gólman Kavalír. Výsledek je potěšitelný, nicméně přeceňovat ho nelze, hosté se prezentovali jako slaboučký soupeř.

Fakta – branky: O. Urban 2, Uhlíř 2, Frolo, Kavalír, Zábrana, D. Jukl, Kubík. Rozhodčí: Zika (Jevíčko). ŽK: 0:2. Diváci: 100. Poločas: 3:0.

TJ Svitavy B: M. Kavalír – Kyncl, D. Jukl, Škraňka, Uhlíř, Gregor, Kubík, Křížek ml., Frolo, P. Stenzl, O. Urban (Zábrana, Křížek st., Andrle).

Vysoké Mýto B – Pomezí 0:2

V 6. minutě proměnili hosté trestný kop a mohli se na začátek zápasu uklidnit. Poté se hra vcelku vyrovnala, ale domácí ze svých šancí nevytěžili nic. Naopak Pomezí kontrovalo Mičkou na 2:0. Druhý poločas přinesl snahu domácích o vyrovnání a hrozby hostů z rychlých protiútoků. Ani na jedné straně se však nic důležitého nestalo a duel skončil zaslouženou výhrou hostů. Ta je o to cennější, že dávali jen těžko dohromady jedenáctku, zdravotní problémy vyřadily mimo jiné bratry Pecinovy.

Fakta – branky: Češka, Mička. Rozhodčí: Preclík (Pardubice). ŽK: 1:1. Diváci: 40. Poločas: 0:1.

Sokol Pomezí: Sedliský – Svoboda, Drobný, M. Roušar, L. Roušar, Jožák, Češka, Červený, Coufal, Mička, Mich. Nespěšný (Mir. Nespěšný).

(rh, zr)