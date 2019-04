To tedy zase jednou byla pořádná tipařská pohroma. Výsledky třetího jarního pokračování soutěže Deníku udělaly radost jen málokomu, daleko větší počet byl soutěžících, kterým zůstaly spíše oči pro pláč.

TIP liga. | Foto: Deník

Remíza Poličky v domácím vystoupení proti Rohovládově Bělé, prohra Jevíčka v měření sil proti Bystrému či vítězství Sebranic nad Boršovem, to jsou jen ty nejkřiklavější případy, které se postavily do cesty plánům hráčů na vydatnější bodový přírůstek. Přesto se našly výjimky potvrzující pravidlo, které i na tak složitém kole náramně vydělaly. Což ze všech nejvíce platí v případě ZDEŇKA DROBNÉHO z Poříčí u Litomyšle, jehož zřejmě osvítil fotbalový duch svatý, jinak si jeho osm trefených výsledků a bezkonkurenční šestnáctibodový zisk ani nelze vysvětlit. Třetí dějství se také pochopitelně projevilo na situaci v celkové klasifikaci, neboť jeho vítěz se rázem posunul do elitní trojice a na čele se usadila dvojice lídrů.