Pardubice – /KRAJSKÝ PŘEBOR/ - Vítr, vítr a zase vítr. Nebylo snad ve víkendovém kole krajského přeboru utkání, ve kterém by si soupeři nestěžovali na poryvy, jež značně ovlivňovaly hru. Kdo měl podporu větru v zádech, ten se snadno dostával do tlaku, kdo ne, musel se bránit. I „větrné“ body však platí.

Oba postupoví uchazeči nezaváhali, ale neměli to vůbec jednoduché. Živanice daly v Žamberku po čtvrthodině dva rychlé góly, ale to bylo všechno. Naopak, domácí snížili a favorit si nakonec oddechl, že vyhrál hubeným skóre 2:1. „Bojovali jsme a ke konci zápasu jsme si vytvořili i několik střeleckých příležitostí, při kterých nám chybělo potřebné štěstíčko. Pokud navážeme na tento výkon v dalších zápasech, měli bychom už konečně bodovat,“ doufá trenér poraženého a na jaře nulového Žamberka Jaroslav Veselý.



S jednobodovým odstupem zůstává za Živanicemi béčko Pardubic, jež o výhře v Lanškrouně rozhodlo v poslední minutě. A zavdalo to příčinu k emocím, protože střelce Fikejze viděli domácí v ofsajdu. Rozhodčí nikoli, branku uznali a domácím tak bod, který by se jim v boji o udržení nesmírně hodil, protekl mezi prsty.



Dalším třem týmům z popředí tabulky se nedařilo podle představ. Třemošnice si dojela pro první jarní porážku do Hlinska. Domácí Urubčík si sice dal po deseti minutách vlastence, ale jeho spoluhráči Jůn a T. Bouška výsledek otočili. I Holice v České Třebové vedly, ale soupeř v rozmezí 59. a 84. minuty třemi góly rázně ukončil jarní trápení. „Ukázali jsme, že jsme fotbal nezapomněli. Myslím, že jsme zápas zvládli velmi dobře,“ oddechl si českotřebovský lodivod Bohuslav Sokol.



Nečekaný výsledek se zrodil ve Svitavách, odkud si odvezli všechny tři body hráči Poličky. Ti vytěžili ze čtyř zápasů osm bodů, v což snad ani sami nedoufali. Okresní derby budiž důkazem, že ani protivítr nemusel znamenat konec nadějí. Vítězný gól Jílka padl právě takhle. „Bylo to za přispění větru, protože míč se ve vzduchu zastavil, ale hlavně našich beků a gólmana,“ komentoval branku, která srazila jeho svěřence do kolen, trenér Svitav Zdeněk Válek.



Remíza Dobříkova s Vysokým Mýtem nevzbudila ani na jedné straně nadšení. Blíže k výhře měli hosté: v 81. minutě vedli 2:1 a hráli proti deseti mužům, i přesto nechali domácího střelce Lebedu vyrovnat. „Utkání jsme si pokazili hrubkami. Bod je pro nás ztrátou,“ netají se vysokomýtský trenér Zdeněk Kocman.



Kromě Lanškrouna a Žamberku se z chvostu krajského přeboru neposunuly ani Srch a Stolany. Ty se staly další obětí výrazně zlepšené jarní formy SK Chrudim a odnesl to odvoláním trenér Kaufman. Špatně dopadl i Titanic. Což o to, jeho utkání proti Chocni bylo vyrovnanější, jenže střelecké kopačky si obul pouze choceňský kanonýr Dědič.

POTLESK KOLA:



Elitní „Elitka“. Hrát takhle nováček z Chrudimska od začátku sezony, tak by Živanice a pardubické béčko neměly před pronásledovateli náskok čtrnácti, resp. patnácti bodů.

Opakovací puška ze Živanic. Jakub Černík se trefil v Žamberku v 15. i 16. minutě. Druhý gól byl s tečí obránce.

Jeden střelec – dva góly. Kromě Černíka se o bodový zisk svého týmu postarali tímto způsobem choceňský Dědič a dobříkovský Lebeda.



PÍSKOT:



Prachbídné Stolany. Tým z Chrudimska by mohl natočit instruktážní film na téma: Jak se nehraje o záchranu. Ze čtyř jarních zápasů mají nulu.

Silný nárazový vítr. Jeden si připadal, že najednou umí napálit míč jako Roberto Carlos, a druhý, jako když kope do medicinbalu.



STŘELCI:



1. Šebek (Třemošnice) 12

2. Hanousek (Třemošnice) 11

3. Ovad (Svitavy), Gorol (Živanice), Sklenář (Pardubice B) 10

6. Balog (Živanice), Michalec (SK Chrudim) 8

(rh)