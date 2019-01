Svitavy /KOMENTÁŘ/ – Bylo to kolo plné dramat, která vrcholila v posledních minutách, během nichž se hráči propadali z naděje do beznaděje a zase naopak. Nuda se nekonala.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Události, jež zaujaly v uplynulém fotbalovém kole:

1. Štěstí i neštěstí v jednom

Že se poličští hráči i diváci po zápase proti Libišanům zlobili na celý svět a hlavně na muže v černém, to lze chápat. Ono vést skoro celé utkání, přijít o výhru v nastaveném čase z penalty a následně prohrát rozstřel, to je solidní nápor na nervy. Na druhou stranu, pakliže by měli duel dotáhnout ke třem bodům, tak by to byla hodně velká klika, jelikož ve druhé půli se jejich stále více unavená a přetížená defenziva bránila rostoucímu náporu soupeře zuby nehty. Že nebylo minimálně vyrovnáno dříve, to byla do značné míry„zásluha" vychýlené mušky hostů. Remíza tak objektivně řečeno „seděla". Na výkonu z prvního poločasu, který patřil jim, však Poličští mohou směle stavět.

2. Hráč mezi tyčemi, to je pohroma pro střelce

I v Chrudimi se kopala penalta v poslední minutě. Čelila jí Moravská Třebová a díky netradičnímu „gólmanovi" Murinovi úspěšně, takže bezgólové skóre nedoznalo změny. A protože hrdinovi utkání se v brance zalíbilo a zřejmě si řekl, že když už tu příležitost má, tak u jedné chycené penalty nezůstane, zařídil třemi dalšími vydařenými zákroky Slovanu druhý bod. Pozitivní zprávou pro trenéra Večeřu však nebyl jen konečný výsledek, ale také celý předešlý průběh střetnutí, v němž jeho svěřenci drželi s fotbalově kvalitním protivníkem herně krok, nenechali se jím zatlačit, k přímému ohrožení vlastní svatyně jej pouštěli pouze sporadicky a dokázali sami zahrozit. Za nebojácný přístup k utkání s favoritem byli po zásluze odměněni.

3. Bezzubý výkon nemohl stačit na nic

Poprvé na jaře nastoupila doma litomyšlská Jiskra a chtěla fanouškům v regionálním derby proti Pomezí předvést, že se vydala na cestu výkonnostního zlepšování. Místo toho připravila divákům bolehlav. Že prohrála, to je jedna věc, že to však bylo po výkonu bezkrevném a hlavně úplně jalovém, co se ofenzivního snažení týká, to se nepředpokládalo. Bez obalu řečeno, hráči Pomezí nemuseli ukázat ani nějaký extrovní fotbal, v podstatě jim stačilo za prvé potrestat hned zkraje laciná zaváhání domácích a za druhé hrát zodpovědně, disciplinovaně a bez chyb. Což jim nedalo příliš mnoho práce, protože soupeř je k žádným ani nedonutil. Brankář Křemenák neměl s čistým kontem skoro do 90. minuty potíže a hosté v utkání zvítězili až nečekaně jednoduše.

4. Šance na první body? Veškerá žádná

Nejhůře ze zástupců Svitavska vstoupila do nové sezony Cerekvice. Jako jediná je po třech kolech bez bodu a to nevěští nic dobrého. V Proseči se o překvapení pokoušela marně, sotva po půlhodině prohrávala o tři góly a domácí měli vývoj pod kontrolou. Je přitom dost zvláštní, proč se zrovna týmu od Loučné tak nedaří. Na rozdíl od mnoha jiných mužstev nemá starosti s počtem hráčů, o víkendu si mohl dovolit pětkrát střídat a to se ještě na všechny náhradníky nedostalo, konkurence v kolektivu nepochybně je, leč k žádanému efektu to nevede a darebnou bilanci na cizích hřištích se nedaří zlepšit. A půjde-li to takhle dál, mohl by Slavoji začít v silné skupině A rychle ujíždět vlak.

5. I v okrese se hraje dobrý fotbal

Hodně vody uplynulo v řece Svitavě, než se na hřišti v mistrovském souboji setkaly celky Březové a Hradce. Bylo to značné lákadlo pro diváky, kterých se sešly více než dvě stovky a nikdo z nich nelitoval, že se rozhodl strávit parné sobotní odpoledne nikoli u vody nebo v lese, ale na kopané. Pravda, domácí většina v hledišti měla zážitek poněkud pokažený porážkou svého týmu, ale jinak byl k vidění nadprůměrný a zajímavý duel v parádní kulise, okořeněný šesti góly, hraný z obou stran s vysokým nasazením, přitom ale v duchu fair play, kvalitně řízený rozhodčím a vítězný pro tým asi nikoli výrazně lepší, ale šťastnější. Kéž by takových utkání bylo více.

Tým kola

TJ SVITAVY B. Jen Dobříkov je po třech kolech I. A třídy lepší než rezerva, která se coby nováček prezentuje skvěle. A nejen výsledkově, ale rovněž herně, o čemž se nyní přesvědčily Načešice.

Zklamání kola

TJ SVITAVY. Prohrát se může, dokonce se může prohrát s papírové slabším soupeřem, to už ke sportu patří. Ale odejít po zápase v Přelouči s „pětkou", to je přece jen trochu silná káva.