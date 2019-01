Svitavy /KOMENTÁŘ/ - Podzimní část fotbalové sezony je v plném proudu. S výsledky okresních celků se to zatím nemá úplně špatně, ale představy byly o poznání lepší.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Událostí, které zaujaly v uplynulém fotbalovém kole:

1. Pryč z problémů během minuty

Klání krajského přeboru mezi Svitavami a Lanškrounem bylo jedním z těch, ve kterých si diváci nemohli být vůbec ničím jisti. První poločas nasvědčoval hladkému průběhu ve prospěch domácích, kteří soupeře přehrávali, jenže místo toho, aby vedli v klidu o dva nebo tři góly, tak ho nechali téměř z ničeho dát kontaktní gól. Po změně stran poté Svitavští zapomněli na účinnou hru z úvodní části, iniciativu přenechali hostům a jejich vedení se rázem otřásalo v základech. Ovšem když už to vypadalo, že se vyrovnání neubrání, tak sami udeřili ze standardky a kormidlo se zase otočilo na opačnou stranu. A když šel Lanškroun minutu nato do deseti, využili toho domácí, aby ovládli hřiště a vyhráli nakonec 5:1. Tedy rozdílem, jaký snad vypadal reálně v první, ale určitě ne po valnou část druhé půle.

2. Střídačka zela prázdnotou, nebylo kam sáhnout

Když diváci ve Slatiňanech namířili svůj zrak na lavičku hostů z Moravské Třebové, asi vlastním očím vůbec nevěřili. Nacházeli se na ní totiž trenér Kučerňák s vedoucí družstva Procházkou, což by bylo v pořádku, jenže kromě nich nikdo, ani jeden náhradník, který by byl připraven naskočit do hry. Což byla tedy věc na úrovni krajského přeboru nevídaná a stojící za zamyšlení. Ano, tu a tam, třeba v závěru sezony v „ninceřešících" duelech, se něco podobného může přihodit, ale teprve v pátém kole to je přinejmenším zarážející. A to i s přihlédnutím, že většina omluvenek z utkání byla ze zdravotních důvodů. Jestli by výměna unavených hráčů za čerstvé v závěru pomohla Slovanu udržet možnou remízu, to je spekulace, ale přijet bez náhradníků, to by se nemělo nikdy více stát.

3. Zahozené pokutové kopy byly darem z nebes

V odehraném kole krajské I. A třídy naplnily celky Litomyšle a Dolního Újezdu očekávání svých příznivců a potěšily je domácími výhrami nad Ústím nad Orlicí B resp. Načešicemi. A to výhrami docela přesvědčivými, totiž třígólovými. Oba zmíněné zápasy měly společnou jednu okolnost, a sice, že soupeři v kritických momentech pohrdli výhodou penalty. A to se zkrátka neodpouští. Hrdiny okamžiků se stali brankáři, litomyšlský Miroslav Malý vychytal „desítku" ústeckého Rejdy a újezdský Milan Janecký nedovolil skórovat načešickému Jiráskovi. Těžko odhadovat, do jaké míry by případně proměněné pokutové kopy zamávaly s vývojem zápasů, protože herní převaha domácích týmů byla znatelná, minimálně však jejich chycení vzalo rivalům šanci dostat se více do hry.

4. V devíti lidech se o špici hraje těžko

Svitavské béčko je zatím jedním z mála zástupců regionu, který může označit vstup do nové sezony v krajské I. B třídy jako vcelku zdařilý. Tím větší škoda byla, že prohrálo přímý střet o přední pozice v Libchavách. Ono prohrát na jejich půdě by snad nebyla sama a sobě taková ostuda, ale při vědomí, že k tomuto nezdaru přispěli hostující fotbalisté vlastní nedisciplinovaností, se jedná o zklamání. A to tím spíše, že nerozhodný stav po prvním poločase byl lichotivý pro domácí a rezerva o přestávce spřádala plány i na plný zisk. Ty však přežily jen do té doby, než se dva svitavští hráči nechali zbytečně vyloučit a tím pádem bylo zákonitě po nadějích. Pochopitelně se nedá jen tak tvrdit, že by v plném počtu hosté stoprocentně vyhráli, v jedenácti k tomu však měli slušné šance. V devíti ani náhodou.

5. Na jaře nemohli, tak si půjdou pro postup nyní

Po šesti kolech okresní III. třídy dominuje v tabulce béčko Moravské Třebové, a to výrazným způsobem, když dosud neztratilo ani bod. Není to překvapení, vždyť téměř stejný tým tuto soutěž v minulé sezoně vyhrál, ale to startoval na výjimku jako společné družstvo a nemohl postupovat. Pro nový ročník si musel vybrat, pod jakou hlavičkou bude hrát, což také učinil a nic mu tudíž nebrání, aby se o posun do vyšší soutěže sportovně popral. Což dělá od úvodního kola velice systematicky krok za krokem a nenašel se zatím ani jeden soupeř, který by favorita přibrzdil. Není divu, vždyť celek s domácím prostředím ve Starém Městě má ve svém středu nejednoho fotbalistu se zkušenostmi z výrazně vyšších soutěží, a takoví dobře vědí, co a jak. Výhra tak střídá výhru a body pěkně přibývají.

POCHVALA KOLA:

TJ Jiskra Litomyšl

Na výkony, které svěřenci Pavla Švece podávají na vlastním trávníku, se zatím dá dívat. Dokážou protivníky přehrávat, vytvářejí si gólové šance a zejména pravidelně bodují. Úspěch proti ústecké rezervě byl na podzim v pořadí třetí.

ZKLAMÁNÍ KOLA:

TJ Horní Újezd

Podruhé za sebou hrál nováček doma a podruhé vyhořel. Přitom Verměřovice měly být jasně hratelným soupeřem, jenže to by se musel být schopen prosadit v zakončení a vyvarovat se toho, že rivalovi nabízí góly sám jako na „zlatém podnose".