Svitavy /KOMENTÁŘ/ – Další fotbalový víkend je minulostí a do konce sezony jich moc nezbývá. Přesně tři a v nich se musí o všem důležitém rozhodnout.

Události, které zaujaly v odehraném fotbalovém kole.

1. Tomu se říká hazard s holou existencí

Poněkud nevolno se dělá příznivcům poličského fotbalu při pohledu na aktuální situaci v krajském přeboru. Že by jejich tým neměl na konci května jisté setrvání v soutěži a bál se o „život", na to v minulosti opravdu nebyli zvyklí. Jenže jaro v podání poličského týmu prostě není vydařené. Řada zápasů byla sice po herní stránce solidní, ale nebyly výsledky. Ten se nedostavil ani v derby ve Svitavách, tam navíc po nemastném, neslaném a bezzubém výkonu, a najednou je v klubu nálada stále více nervózní. Pravda, je tu v záloze pořád určitý odstup a navíc středeční dohrávka proti Moravské Třebové k dobru (hraje se od 18 hodin), nicméně nastupovat s příkazem „musíme!", to není nikdy příjemné. Pro nikoho.

2. Kdyby, kdyby, kdyby. To jsou chyby

Co chybělo, aby se Dolní Újezd poprvé snad od září dostal mimo sestupové pozice v nejvyšší krajské soutěži? Přesně dvě příznivější okolnosti. Jedna byla plně v moci tohoto týmu, totiž aby ve slibně rozehraném duelu v Chocni za svého vedení 1:0 zužitkoval další tutové šance, rozhodl zápas a bral tři body. Což se nepovedlo a musel vzít zavděk bodem jediným. Druhý faktor sám ovlivnit nemohl, a sice, aby Moravská Třebová splnila roli favorita proti Moravanům. I v tomto případě byla realita proti němu, tudíž musí věřit, že následující kolo mu bude přát více. A to jak v jeho utkání proti Třemošnici, tak co se týče pomoci od „kolegů": Svitav v Moravanech a Moravské Třebové v Heřmanově Městci.

3. Jak málo někdy stačí k úspěchu

Druhá porážka v řadě srazila fotbalisty litomyšlské Jiskry mimo dosah „zajímavé" třetí pozice. Není ještě všem dnům konec, ale dvě minulá utkání naznačila, že je závěr jara nezastihuje ve formě, s jakou se předtím prezentovali. Debakl v Luži mohl být považován za ojedinělý výpadek, leč domácí nezdar se svitavským béčkem je varující. Hráči Jiskry si vůbec nedokázali poradit s tuhou defenzivou a rychlými výpady soupeře, což byl patrný rozdíl proti duelům s Načešicemi, Nasavrky nebo Lanškrounem, kteréžto soupeře dokázali pestrou a nápaditou hrou přehrávat. Když se přidala nedisciplinovanost a trocha smůly, byl malér na světě. Snad ani sami Svitavští nemohli po závěrečném hvizdu věřit, že si domů vezou tři body, jelikož, upřímně řečeno, žádný extra výkon na to tedy nepotřebovali.

4. Otázka se opakuje. Kolik dolů?

Je to každoroční evergreen a ani letošek na tom nic nezmění, byť to někdy v polovině podzimu vypadalo nadějněji. Blíží-li se ke konci mistrovské boje v I. B třídě, můžeme vzít jed na to, že se celky ze Svitavska pohybují v pásmu ohrožení. Aktuální sezona je ale i na tyhle zvyklosti poněkud za hranou. Aby se tři kola před koncem strachovaly o příslušnost v krajské soutěži Dlouhá Loučka, Horní Újezd a Polička B, to je dost silná káva. Nehledě na to, že Cerekvice je k sestupu dávno odsouzená a Opatovec musí být vděčen za dobrý podzim, neboť se svojí jarní formou by měl nepochybně rovněž potíže. Jestli to půjde takhle dát, tak bude brzy „bétřídní" účastník ze svitavského regionu zjevením ojedinělým.

5. Postup je jasný. A co prvenství v soutěži?

Fotbalisté zpod Cimburka mají v tomto ročníku III. třídy svým způsobem odpracováno. Trnávka splnila úkol, jaký si před sebe vytyčila, a vítězstvím v Pomezí si zajistila vytoužený návrat do okresního přeboru po několikaleté pauze. Plným právem, nutno dodat, vždyť soutěží vévodí od samotného počátku. Teď půjde jenom o to, zda postup ozdobí i prvním místem v konečné tabulce. To ještě tak úplně jasné nemají, ale při vědomí, že v páteční předehrávce hostí Trstěnici a v nedělním kole poslední Koclířov, by na Trnávku musela asi spadnout atomová bomba, aby si tři body potřebné k jistotě triumfu nepřipsali.

Tým kola:

TJ SVITAVY. Tohle je ono. Proti Poličce se na fotbal v podání Svitav dalo pěkně koukat. Jen je otázka, proč se tak na jaře neděje častěji.

Zklamání kola:

SOKOL POMEZÍ. Prohrát se může, ale aby si tým nechal v závěru zápasu opakovaně nasázet příděl, teď od Luže, na to diváci nejsou zvědaví.