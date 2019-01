Polička – Hned první lednový víkend byl „pracovní“ pro sálové fotbalisty VPS Novabrik, kteří předehrávali turnaj celostátní ligy ve sportovní hale ve Vyškově. Důležitý zisk čtyř bodů je přiblížil k jistotě nejhůře druhé pozice po základní části soutěže.

Mistrovský tým VPS Novabrik Polička. | Foto: VPS Novabrik Polička

„Byl to turnaj, který se nesl v duchu novoročních oslav, jednak narození potomka jednoho z hráčů a také mých kulatin. Přiznávám, že jsme odjížděli spíše se snahou neudělat ostudu, než že bychom pomýšleli na nějaké zázračné výkony,“ pousmál se poličský trenér František Švec.



Navíc oba soupeři bojují zuby nehty o vstupenku do čtvrtfinále, tudíž bylo nepochybné, že na Poličské nečeká nic lehkého.



A realita byla před taková, oba duely se nevyvíjely podle jejich představ. Vyrovnaný zápas s domácím Amorem obrátil Novabrik ve svůj prospěch v samotném závěru a proti Bombarďákům z Větřní zachraňoval v poslední minutě střetnutí aspoň remízu.



„Vyškov na domácí půdě nastoupil v kvalitní sestavě a odehrál dobrý zápas. My sice snad měli o něco více šancí, ale rozhodně se nedá říci, že bychom byli o parník lepší. V závěru jsme však měli štěstí na svojí straně. Proti Větřní bylo znát, že jsme spíše tahali nohy, paradoxně teprve v posledních třech minutách jsme se dostali do výraznějšího tlaku a podařilo se nám vyrovnat. Po celý turnaj jsme se trápili v zakončení, ale výsledkově to nakonec nedopadlo tak špatně a čtyři body bereme,“ potvrdil kouč loňských mistrů republiky.



Za zmínku stojí, že poličskou svatyni hájil nestárnoucí Jaroslav Dittrich a svými zákroky týmu pomohl podobně, jako tolikrát v minulosti.

Celostátní liga:

Turnaj ve Vyškově: Amor Vyškov – VPS Novabrik Polička 2:3 (2:1). Branky: 16. Sečkař, 17. Ohanyan – 4. Vondra, 29. Jílek, 39. Jiří Mužík. VPS Novabrik Polička – Bombarďáci Větřní 2:2 (0:1). Branky: 23. Poul, 40. Netolický – 19. Grznárik, 33. Sláma. Bombarďáci Větřní – Amor Vyškov 1:6 (0:4).



VPS Novabrik Polička: Dittrich – Švec, Jílek, Netolický, Jiří Mužík, Stejskal, Poul, Vondra.



V neúplné ligové tabulce se Polička posunula na první místo (29), druhý Chemcomex (26) má ale dvě utkání k dobru.



V sobotu 12. ledna se další turnaj hraje v Mohelnici a na programu bude druhé okresní derby sezony mezi Moravskou Třebovou a Poličkou. Dalším soupeřem pro regionální zástupce bude Kladno. Turnaj začíná ve 14 hodin.