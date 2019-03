A spokojenější z trávníku odcházeli hostující fotbalisté, po remíze v základní hrací době zvládli bezchybně dovednostní disciplínu. Poprvé na jaře bodoval Dolní Újezd, zabraly rovněž Svitavy.

17. KOLO:

Moravská Třebová – Litomyšl 1:1 (PK 4:5)

Derby nepostrádalo zajímavost, fotbalově však nepřevýšilo průměr. V prvním poločase bylo před brankami k vidění minimum vzruchu a za zmínku stála v podstatě jen 20. minuta, kdy po faulu na Konečného proměnil nařízenou penaltu T. Novák. Po změně stran byla hra přece jen svižnější, byť nadále provázená řadou nepřesností v kombinaci. Klíčový moment nadešel v 64. minutě, kdy Konečný hlavičkoval do břevna. Centimetry tady dělily Slovan od pojistky… Místo toho na opačné straně nejdříve zahodil stoprocentní možnost k vyrovnání Folta a o chvilku později se z hranice pokutového území trefil Paclík na 1:1. A protože se do závěrečného hvizdu nic dalšího neujalo, přišli ke slovu penaltoví exekutoři a jediným z nich, který zaváhal, byl Novák. Balon z jeho kopačky skončil na tyči a bonusový bod se stěhoval do Litomyšle.



Fakta – branky: 21. T. Novák z pen. – 71. Paclík. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 2:2. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (81. Bubela), Šatník, Pinkava, Strnad – Štaffa, Válek, Bednář, Petrila, T. Novák – Konečný. Litomyšl: Koukola – Tomšů, Hašek, Štoudek, Gyömber – Vejrych (65. Hromádka), Kundera, Paclík, Kristek – Severa (59. Zeman), Pešek (46. Pešek).

Svitavy – Hlinsko 2:1

Hosté hráli v prvním poločase po větru, čehož se nerozpakovali využít střelami z uctivé vzdálenosti, zejména ta Vaškova stála za to, Cabalovi zazvonila na břevně. I Svitavským sebrala radost branková konstrukce, a to hned dvakrát za sebou, nejprve Leinweberovi a po něm dorážejícímu M. Čížkovi. Do vedení šly Svitavy ve 42. minutě, Bartoš se dostal k míči uvnitř šestnáctky a napálil ho mimo dosah gólmana Sobotky. Do druhé půle vstoupili hosté daleko aktivněji, ale přibrzdil je nedovolený zákrok na Leinwebera, pokutový kop proměnil M. Čížek. Posledních dvacet minut patřilo Hlinsku, dostalo soupeře pod tlak a po kontaktním zásahu Zuba měla koncovka duelu o náboj postaráno. Jistý Cabal za pomoci obětavých spoluhráčů však více nekapituloval a domácí vybojovali první jarní body.



Fakta – branky: 42. Bartoš, 57. M. Čížek z pen. – 81. Zub. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 2:5. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Svitavy: Cabal – J. Novák, Czehowský, Vacek, Horák – Chlup, M. Čížek – Drašar, Ehrenberger (34. Bartoš), Škáva (74. Komínek) – Leinweber (90. + 1. Řeháček). Hlinsko: Sobotka – Zub, Vukliševič, Volf, Nevole – Křivka, Dostál (77. Hlouš), Portyš (46. Tulach), Vašek – Mayer, Klika (46. A. Cach).

Dolní Újezd -Holice 1:1 (PK 3:1)

Ve vyrovnaném utkání se hosté prosazovali fotbalovostí, domácí bojovností. Oba góly padly v rozmezí jediné minuty. Nejprve dorážel míč odražený od tyče za Janeckého záda Černý, aby se hned vzápětí po rohovém kopu a nedorozumění v holické defenzivě prosadil Drahoš. A Újezdští mohli vývoj i otočit, to by však Štarman musel ve vyložené pozici zamířit lépe. Po změně stran hosté přidali na tempu, měli několik slibných příležitostí, ale se stavem utkání nehnuli. Došlo se až do penalt a v nich kraloval Janecký, soupeři totiž tři pokusy zneškodnil a důležitý druhý bod byl doma.



Fakta – branky: 30. Drahoš – 29. Černý. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 1:1. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Dolní Újezd: Janecký – Mandlík, Čejka, M. Vomáčka, Kubásek – Frňka, Fulík, Pešina, Vrabec (78. Rejman) – Štarman (68. Mokrejš), Drahoš. Holice: Laksar – Chvála, Řezníček, Řehák, Velinský (88. Růžička) – Semínko (46. Fotul, 56. Rožek), Machatý, Jedlička, Křtěn – Kopřiva, Černý (89. Lát).

Další výsledky KP Pardubicka:

Česká Třebová – Luže 3:0

Fakta – branky: 19. a 78. Grepl, 83. Rataj. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (86. Shejbal). Diváci: 50. Poločas: 1:0. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar (59. Křepela), Krystl, Rataj, Sejkora – Müller (82. Jiřánek), Roušar – Gregor, Ezr (82. Langer), Grepl – Stolín (70. Novotný). Luže: Janoušek – J. Kapitola, Mocanu, Lacman (46. L. Richter), Naď – J. Richter (72. M. Kapitola), Shejbal, Holub, Klenor – Malinský, Kroutil.

Žamberk – Letohrad 0:2

Fakta – branky: 9. Kabourek, 62. Trnka. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 2:0. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Žamberk: Ikizgül – Trejtnar, Vaňous (83. Kos), Rudolecký, Kotyza (79. Bartoš) – Molnár (24. Zach), Ďuriš, Franke, Jírů, Skoták (46. Dvořák) – Pavelka (68. Cvik). Letohrad: Martinovský – Pokorný (63. Hynek), Macek, Stejskal, P. Štěpán – Lorenc (79. Filip), Chládek (87. Vaníček), Smíšek (68. Hiller), Trnka (83. Bartoň) – Čada – Kabourek.

Moravany – Chrudim B 4:9

Fakta – branky: 47. a 68. J. Lukas, 43. vlastní (Holeček), 63. T. Kříž – 15., 28. a 36. Žalud, 25., 55. a 66. Rybička, 40. a 90. z pen. Čáp, 26. Zrůst. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 2:1. Diváci: 80. Poločas: 1:6. Moravany: B. Branda – Hurta (75. M. Lukas), Hynek, J. Lukas, Sokol – Beran, Semerád, Machatý (87.Vařečka), Komárek – T. Kříž, Knotek. Chrudim B: Kudláček – Řezníček, V. Holeček (72. Rejfek), Zikmunda, D. Kopecký – Zrůst, Kraják, Čáp, F. Holeček (89. Jindrák) – Rybička (67. Linhart), Žalud.

Heřmanův Městec – Třemošnice 2:1

Fakta – branky: 26. Netušil z pen., 77. Jošt – 37. Hejcman. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 1:4. Diváci: 300. Poločas: 1:1. Heřmanův Městec: Žďánský – Dvořáček, Jošt, Vegeš – Mach, Čáp (56. Motl), Dom. Zrůst, D. Jablečník, V. Svoboda (83. M. Jablečník) – Netušil, Salfický (62. D. Svoboda). Třemošnice: Oswald – Mejtský, Petr (75. Jelínek), Culek, Hromádka – D. Forman, T. Forman, J. Vančura, P. Šindelář (60. Černík) – Hejcman (73. Šmídl), Král.

Lanškroun – Choceň 5:1

Fakta – branky: 30. a 45. z pen. Popelář, 77. Ptáček, 85. Savych, 90. Karlík – 28. Sršeň. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 1:3. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Krejsar, Popelář, Karlík – Doležal (73. Marek), Š. Kolomý (86. Macháček), Skalický, Sita (73. Komínek) – Savych (86. A. Kolomý), Ptáček. Choceň: Simon – Eisner (80. Novotný), Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Sršeň, Vondra (76. Klofanda) – Fikejz (60. Matějka), Rozlívka.

Pořadí:

1. Lanškroun (39), 2. Litomyšl (38), 3. Moravská Třebová (33), 4. Letohrad (31), 5. Česká Třebová (29), 6. Chrudim B (27), 7. Hlinsko (27), 8. Luže (27), 9. Svitavy (27), 10. Heřmanův Městec (25), 11. Moravany (24), 12. Holice (21), 13. Choceň (20), 14. Třemošnice (15), 15. Dolní Újezd (13), 16. Žamberk (12).