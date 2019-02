SVITAVY -Okresní fotbalové soutěže pro sezonu 2007/2008 jsou rozlosovány. V kategorii dospělých bude hrát celkem 30 týmů, proto musela být III. třída rozšířena na 16 účastníků.

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI

Elitní soutěž našeho regionu je znovu čtrnáctičlenná. Nesetkáme se v ní už s Moravskou Třebovou B, která zkusí svoje „bétřídní“ štěstí, ani s Hradcem nad Svitavou, jenž naopak zamířil o patro níže. Místo této dvojice se představí z kraje sestoupivší Kamenná Horka a nováček ze III. třídy TJ Radiměř. Ten ale nastoupí ke všem podzimním utkáním na hřištích soupeřů, neboť trávník na jeho stadionu prochází rekonstrukcí.

Třináct kol podzimní části nové sezony je rozvrženo mezi 11. srpen a 4. listopad, vzhledem k pozitivní zkušenosti z minulých let není v případě příznivého počasí vyloučena předehrávka jara. Hned úvodní kola přeboru nabízejí několik atraktivních soubojů.

Kamenná Horka se v úvodním dějství střetne s jedním z nejlepším týmů v uplynulém ročníku Mladějovem, Březová si znovu po roce zopakuje premiéru v Janově. Ve druhém kole pak přivítá v dalším šlágru Čistou. Prestižní malohanácké derby Jaroměřice – Jevíčko je na programu v 10. podzimním kole (14. října).

Los OP mužů: 1 – Sokol Čistá, 2 – Sokol Opatov, 3 – Sokol Březová, 4 – SK Jevíčko, 5 – TJ Radiměř, 6 – Sokol Bystré, 7 – Tatran Mladějov, 8 – TJ Jaroměřice, 9 – Sokol Kam. Horka, 10 – Sokol Měst. Trnávka, 11 – Sokol Dl. Loučka, 12 – Slavoj Cerekvice, 13 – Sokol Janov, 14 – Metra Linhartice. Dvojice úvodního kola (11. – 12. srpna): Linhartice – Jaroměřice, Kam. Horka – Mladějov, M. Trnávka – Bystré, Dl. Loučka – Radiměř, Cerekvice – Jevíčko, Janov – Březová, Čistá – Opatov.

OKRESNÍ III. TŘÍDA MUŽI

„Trojka“ doznala poměrně výrazných změn především v počtu startujících. Hrát bude 16 účastníků, což si kromě víkendových kol vynutilo i jedno vložené (čtvrtek 27. září), když poslední dějství je na rozdíl od přeboru na pořadu až 10. listopadu. Oproti minulé sezoně schází v účastnickém poli Radiměř, jež zamířila do okresního přeboru, po mnoha letech se nepřihlásilo B mužstvo Sokola Bystré.

Hned s trojicí celků se setkáme prvně: po několika sezonách obnovilo činnost družstvo z Koclířova, nově se přihlásila rovněž jevíčská rezerva a při dostatku hráčů si v Moravské Třebové mohli dovolit přihlásit dokonceCtým. Zmínění nováčci nicméně nebudou mít na začátek nijak snadné protivníky.

Jevíčko zajíždí na hřiště jarního „korunního prince“ III. třídy do Třebařova, Moravská Třebová C vyzve dalšího špičkového soupeře z Kunčiny a Koclířov se na domácí půdě popasuje s Trstěnicí. Hradec nad Svitavou, jenž se bude pokoušet o rychlý návrat do okresního přeboru, zajede na úvod sezoně do Janova, hodně prestižní klání uvidí i diváci v Jedlové.

Los III. třídy mužů: 1 – TJ Křenov, 2 – TJ Staré Město, 3 – SK Rohozná u Poličky, 4 – Sokol Boršov, 5 – TJ Hradec nad Svitavou, 6 – SK Jevíčko B, 7 – Sokol Opatovec, 8 – Sokol Trstěnice, 9 – Sokol Kunčina, 10 – SK FC Koclířov, 11 – Sokol Městečko Trnávka B, 12 – Sokol Třebařov, 13 – Sokol Janov B, 14 – Sokol Chornice, 15 – Sokol Jedlová, 16 – SKP Slovan Moravská Třebová C. Dvojice úvodního kola (11. – 12. srpna): Moravská Třebová C – Kunčina, Koclířov – Trstěnice, Městečko Trnávka B – Opatovec, Třebařov – Jevíčko B, Janov B – Hradec nad Svitavou, Chornice – Boršov, Jedlová – Rohozná, Křenov – St. Město.