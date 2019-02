Svitavsko – Celostátní liga v sálové kopané má za sebou první zápasy čtvrtfinálových sérií, které přinesly čtyři poměrně jednoznačné výsledky, v některých případech docela překvapivě.

Mistrovský tým VPS Novabrik Polička. | Foto: VPS Novabrik Polička

Z regionálních zástupců potvrdila svoje kvality Polička, v pozici obhájce titulu si počínala s převahou, naopak sen Šakalů o prvním průniku na Final Four dostal povážlivé trhliny.



Duel VPS Novabrik proti Jilemnici měl favorit pod kontrolou. Soupeř začal pasivně s cílem co nejdéle neinkasovat, což mu však vydrželo necelé čtyři minuty. V dalším průběhu skóre dále narůstalo, byť druhá půle se domácím herně úplně nepovedla. „S výsledkem panuje spokojenost. Hlavně v prvním poločase soupeř snad s výjimkou jedné střely nic neměl. Nám tam tři góly padly, což bylo uklidnění, marně jsem ale nabádal kluky, aby po změně stran nepolevili. Není možné, aby takhle zkušené mužstvo dohrálo zápas s tolika chybami. Vždyť během dvou minut jsme hostům dvakrát čistokrevně namazali, stačilo jenom, aby to jednou potrestali a zbytečně bychom je pustili do zápasu. Po naší čtvrté brance už bylo všechno jasné,“ vyjádřil se trenér Poličky František Švec.



Novabrik hodlá postup potvrdit hned ve druhém duelu na půdě Jilemnice. „Nechceme třetí rozhodující zápas, protože to by byla loterie. Tým má kvality, aby to zvládl, jenom je otázkou sestava, kde je několik otazníků a možných absencí. Vím také, že si to umíme někdy sami zkomplikovat. V každém případě to bude úplně jiné utkání než v Poličce, už proto, že soupeř do něj bude muset nastoupit daleko aktivněji,“ uvedl Švec.



Moravskotřebovští Šakalové v Praze vyhořeli. První útok Sparty znamenal gól do jejich sítě, vzápětí druhý také a hosté se nevzpamatovali, „vymalováno“ bylo do poločasu. „Absolutně jsme nenaplnili očekávání a od debaklu nás uchránilo jen sparťanské přeřazení na nižší rychlostní stupeň. Opět se potvrdilo, že play off je úplně jiná soutěž a kdo to nepochopí, se zlou se potáže. Všechny zápasy doposud vyhrály domácí týmy, nám nezbývá než si to vzít při odvetném utkání k srdci. V sobotu se o dobrý výsledek porveme mnohem více,“ slíbil manažer Petr Matoušek.

Celostátní liga, čtvrtfinále play off: