Liga mistrů v sálovém fotbale, jejímž dějištěm je v tomto týdnu bosenská metropole Sarajevo, má za sebou skupinovou fázi. A ta se náramně povedla českým zástupcům na turnaji, hráčům VPS Novabrik Polička.

Bronzový celek celostátní ligy v sálovém fotbale pro sezonu 2018/2019: VPS Novabrik Polička. | Foto: archiv klubu

Ti totiž v obou svých zápasech vyhráli a suverénně postoupili do pátečního odpoledního semifinále. Zejména prvním výsledkem si Poličští udělali na turnaj značný respekt, neboť čeští sálovkáři málokdy porážejí vyspělé ruské soupeře a skalp moskevského Torpeda má zvuk.



„Je to pro náš klub velké překvapení a dalo by se říci, že i senzace. Obhájce titulu jsme porazili po vynikajícím výkonu všech hráčů,“ chválil tým trenér František Švec. Novabrik odskočil zásluhou tref Tomáše Poula do dvougólového vedení a zaskočený protivník na to přes zvýšenou aktivitu nedokázal proti obětavé hře soupeře reagovat. Skóroval pouze jednou, jeho další úsilí nadšeně bojující hráči z Poličky odrazili.



Ve druhém utkání deklasovali francouzského mistra Puget Futsal. „To bylo povinné vítězství v tréninkovém tempu,“ glosoval to trenér Švec.



Výsledky ve skupině: VPS Novabrik Polička – Torpedo MAMI Moskva 2:1 (2:0). Branky: Poul 2. VPS Novabrik Polička – Puget Futsal 9:0 (4:0). Branky: Jiří Mužík 3, Kovář 2, Jakub Mužík 2, Jílek, Švec.