Svitavsko – Dramatičtější než obvykle je play off celostátní ligy sálových fotbalistů. Po dvou zápasech známe jen polovinu účastníků závěrečného turnaje Final Four, který se bude hrát o prvním březnovém víkendu v Otrokovicích. Zbylé série se rozhodnou ve třetích utkáních.

Mistrovský tým VPS Novabrik Polička. | Foto: VPS Novabrik Polička

Poličští sálovkáři si dojeli pro očekávaný postup do Jilemnice, kde se nenechali vyvést z míry vyrovnáním soupeře na 1:1 zkraje druhého poločasu a znovu dokázali udeřit. „Klid jsme mohli mít daleko dříve. Vím však, jak si dokážeme zápas zkomplikovat a zadělat si na problémy, takže mě ani nepřekvapilo, že jsme v první části dali jeden utrápený gól a jinak zahodili, co se dalo. Břevno, tyč, několik přečíslení, dorážka do odkryté branky, nic z toho se neujalo,“ uvedl trenér poličského týmu František Švec.



Klíčové bylo, že na jilemnický zásah hosté zareagovali prakticky z protiútoku a potom další drama nedovolili, do otevřené soupeřovy defenzivy přidali další dva zásahy a pojistili výsledek. Obhajoba titulu z loňského roku zůstává pro VPS Novabrik pořád ve hře. „Splnili jsme náš čtvrtfinálový cíl, myslím, že náš postup byl zasloužený. Na Final Four nebudeme pod tlakem, což by měla být naše výhoda. Jenom doufám, že se kluci dají zdravotně do pořádku a budeme v bojích o medaile pokud možné v plné síle, protože máme v tomto směru potíže,“ dodal poličský kouč.



Sen o první účasti na Final Four udrželi při životě moravskotřebovští Šakalové. Ti si v domácím prostředí vyšlápli na Spartu, srovnali stav série a v sobotu se vydají do hlavního města ke třetímu duelu. „Málem jsme ztratili vyhraný zápas,“ ohlédl se za napínavým kláním manažer Petr Matoušek. Jeho tým šel neohroženě za výhrou, hra se mu dařila, třígólové vedení toho bylo dokladem. Hotovo ale pořád nebylo. Mohlo, to by však Ovčačík musel trefit prázdnou branku. Stav 4:0 by vývoj nejspíše zlomil, jenže…



Pražané v posledních deseti minutách vyrukovali s nezvyklou taktickou variantou, gólman Bellada se posunul na pozici rozehrávače a Šakalové si s tím rázem nevěděli rady. Dostali se pod drtivý tlak, jehož vyústěním bylo vyrovnání na 3:3 a konec základní hrací doby pro ně byl doslova vysvobozením.



„Zásadní bylo, že do prodloužení se šlo se stavem chyb pět ku pěti. To byl klíč k utkání, protože Sparta dvakrát faulovala a my díky Matochovým neomylně zahrávaným devítimetrovým kopům trestali. Byl to zápas plný zvratů, prodloužení bylo infarktové, ale heroický výkon šakalí smečky vedl k prodloužení série. Byl to jeden z nejlepších výkonů v historii klubu,“ ocenil Matoušek.

Celostátní liga, čtvrtfinále play off