Polička – Poslední významnou akcí sálového fotbalu v této sezoně bude evropská Liga mistrů. Českými zástupci budou v bosenském Sarajevu, kde se tento turnaj poprvé koná, hráči VPS Novabrik Polička coby šampióni celostátní ligy z roku 2018.

Tým VPS Novabrik Polička. | Foto: VPS Novabrik Polička

Letošní edice Ligy mistrů se dávala dohromady velice složitě a Poličští ještě v závěru minulého týdne nevěděli, kolik mužstev se zúčastní a z jakých zemí přijedou. Nakonec se vyjasnilo, že si o trofej zahrají dva ruské a francouzské týmy, český reprezentant a jeden domácí celek. Ze dvou tříčlenných základních skupin postoupí dva nejlepší do vyřazovacích bojů. Novabrik začíná v úterý proti Torpedu Moskva, ve středu potom vyrukuje proti francouzskému Pugetu, případné semifinále hraje v pátek a finále v sobotu.



„Máme dva měsíce po domácí sezoně, někteří kluci laborují se zraněním, takže uvidíme, co s námi hala udělá. V každém případě chceme postoupit do semifinále,“ vyjádřil se kouč František Švec.



Liga mistrů 2019 – skupina A: Torpedo Mami Moskva (Rus.), VPS Novabrik Polička (ČR), Puget Futsal (Fr.). Skupina B: Spartak Moskva (Rus.), Black Panthers (Fr.), ZAMM Sarajevo (Bosna).