Novabrik litoval zbytečné ztráty dvou bodů, Šakalové vyšli naprázdno

Předposlední turnaj základní části celostátní ligy zachoval hráčům VPS Novabrik Polička naději na druhé místo a velice výhodnou pozici do play off. Pokud to dotáhnou do konce (první být nemohou, tam je suverénní Chemcomex Praha), bude to asi lepší výsledek, než s jakým sami počítali.

FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová. | Foto: archiv klubu