SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

„Stoprocentní spokojenost s podzimní částí nepanuje, ale je nutné se podívat do tabulky, ve které nyní na pátou příčku ztrácíme jen šest bodů. Soutěž je velmi vyrovnaná a a my se nemáme za co stydět. Pár bodů nás ovšem stála nováčkovská daň, kterou jsme si vinou nezkušenosti vybrali,“ říká předseda klubu ONDŘEJ MRÁZEK.



„Ve většině případů jsme podávali velmi dobré výkony, bohužel jsme se však dopouštěli chyb, které nás zbytečně připravily o několik bodů. Asi nejvydařenější bylo utkání v Českých Heřmanicích, kde jsme vytěžili z minima maximum, nejslabší v Jablonném, kde se nepovedlo snad vůbec nic,“ uvedl Mrázek.



Rozdíl mezi okresem a krajem? Podle Mrázka o něm není pochyb. „Jak, co se týče kvality hřišť, tak předváděné hry všech mužstev. Ten rozdíl je znatelný,“ upozornil březovský předseda. „Hodně jsme sázeli na týmový duch, který nám v řadě situací pomohl. Škoda marodky, protože zdravotní potíže některé hráče poznamenaly na většinu podzimu. Naše fanoušky mohlo mrzet, že doma většina utkání končila remízami a penaltami. Diváci speciálně zaslouží obrovský dík, chodily jich pravidelně přes dvě stovky a i ven s námi jezdilo několik desítek,“ uvedl Mrázek.



„Nebylo by spravedlivé jmenovat jednotlivce na úkor ostatních, všichni kluci na hřišti nechali kus srdce. Pokud bych však musel někoho vybrat, je to Martin Kučera, ve svém věku osobnost a dirigent týmu. Potěšily mě i výkony dorostenců, kteří jsou příslibem do budoucna. I kvůli nim chceme soutěž udržet, byť čekáme některé odchody. Pracujeme na možnostech doplnění kádru,“ dodal Ondřej Mrázek.