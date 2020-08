I. B TŘÍDA: Na jedné straně první porážka, na druhé první vítězství. Sobotní okresní derby hrané v rámci třetího kola nejnižší krajské fotbalové soutěže dospělých přineslo radost k řece Svitavě.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

I když, upřímně řečeno, zkraje to spíše vypadalo, že na svůj zdařilý start do sezony naváže moravskotřebovské béčko, které tahalo do poločasu za delší konec pomyslného provazu a také se Kudynovou zásluhou ujalo vedení. Po změně stran však přišly velké chvíle domácích hráčů, kteří dvěma zásahy v rychlém sledu obrátili kormidlem zápasu a těsný náskok uhájili, když soupeř sice dělal maximum, aby vyrovnal, ale na březovskou defenzivu si nepřišel.