Polička, která měla z minulého týdne tři body v kapse, potvrdila úspěšný vstup do sezony, soupeře z Načešic přehrála docela přesvědčivě, výsledek zvýraznila díky zlepšenému projevu po změně stran.

Z nepovedeného startu do soutěže se vzpamatovala svitavská rezerva. A to ve velkém stylu, protože vítězství na tradičně horké tatenické půdě, nadto před více než dvěma stovkami fanoušků, se náramně cení. Zaskočení domácí se nadechli po hodině hry, kdy proměnili pokutový kop a dostali se na kontakt, ovšem Svitavští jejich snaze odolali, znovu odskočili a v nastaveném čase přidali na krásnou výhru razítko.

Na zápas v Dolním Újezdu se bude zřejmě vzpomínat za dlouhých zimních večerů jako na cosi neopakovatelného. Domácí hned zkraje prohrávali 0:2, v 57. minutě 2:5 (!), ale přesto slavili, protože rozjeli nevídaný obrat, který v 90. minutě završil Mandlík svým třetím zásahem a diváci nevěřili vlastním očím.

2. kolo:

Dolní Újezd – Přelouč 6:5 (1:3)

Branky: 16., 51. a 90. Mandlík, 58. Klusoň, 65. Štarman, 71. Šplíchal – 6. Oliva, 11. Kopa, 42. Novák, 53. Hudec, 57. Ludvíček. Rozhodčí: Škorpík. Hráno bez karet. Diváci: 150. Dolní Újezd: Pravec – Kabrhel, M. Vomáčka, Klusoň, Fulík (34. Doležal, 56. Drahoš), Mokrejš, Frňka, Jireček, Vrabec (50. Štarman), Mandlík, Šplíchal.

Jan Kabrhel, sekretář TJ Sokol Dolní Újezd: V týdnu jsme v utkání Barcelona – Bayern viděli v televizi deset branek, to diváci v Bořkově měli příležitost shlédnout ještě o jeden gól navíc. Ale co si příznivci domácích museli vytrpět… Jediná klika, že z toho nikoho neranilo. Když dal v 57. minutě hostující Ludvíček na 2:5, bylo to na ručník a někteří fanoušci už byli na Farském mostě. Vzápětí se ale zdravě naštval Klusoň, z hranice šestnáctky vypálil k tyči a naše naděje svitla. To už jsme soupeře přehrávali a diváci byli ve varu, tím spíše, když po Štarmanově snížení mladík Šplíchal vyrovnal. Závěr byl strhující, v první minutě nastavení jsme kopali roh a Mandlík hlavou trefil šibenici. Valná hromada na velkém vápně trvala sice o chvilku déle než normálně, ale to nám rozhodčí odpustil, neboť utkání ukončil. A za bouřlivých ovací odcházeli hráči ze hřiště.

Tatenice – Svitavy B 1:4 (0:2)

Branky: 61. Werner (PK) – 12. a 76. Jurka, 32. Bednár, 90. + 2. Jukl. Rozhodčí: Kolbaba. ŽK: 1:3. Diváci: 210. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Škranc, Špička (50. Bolcár), Bednár, Pikovský, Škáva, Ryšavý, Hýbl (77. Jílek), Jurka, P. Juřík (73. Jukl).

Milan Janko, trenér TJ Svitavy B: Náš výkon se oproti domácímu zápasu s Rosicemi zvedl o sto procent. Od začátku jsme byli lepším týmem a pohlídat si museli jen dlouhé nákopy soupeře. Průběh hry jsme kontrolovali a do poločasu dvakrát skórovali. Domácí hodně přísnou penaltou sice snížili, ale naše obranná činnost byla jinak dobrá a hlavně se nám podařilo odskočit opět na rozdíl dvou branek. Za předvedený výkon chválím všechny hráče a zvlášť chci poděkovat čtveřici dorostenců za ochotu pomoci.

Polička – Načešice 4:0 (1:0)

Branky: 30. a 63. (PK) Stejskal, 74. Opina, 87. Zahoran. Rozhodčí: Brychta. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Polička: Slaný – Mužík, Pavliš, Jílek, Velecký (62. Andrle), Opina (81. Zahoran), Navrátil (29. T. Švec), Kovář, Klein, Stejskal, Bureš (74. Škacha).

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Náš výkon nebyl tak dobrý jako minule v Žamberku. Hosté přijeli vyloženě bránit a spoléhali na brejky nebezpečného Jiráska. My jsme hráli neustále do plných a dobývali branku soupeře, což se nám do poločasu povedlo jedinkrát po akci Kováře a jeho ideálním centru na hlavu Stejskala. Po změně stran byla defenziva Načešic přece jen více otevřená, čehož jsme využili a přidali další góly. Tři body jsou super, ale výkon to nebyl optimální především po stránce kombinace, která nám místy poněkud vázla.

Další výsledky:

Rosice nad Labem – Žamberk 3:3 (1:1), pen. 9:8. Branky: Fidler 3 – Jírů z pen., Pavelka, Kotyza. Zámrsk – Ústí nad Orlicí B 3:2 (1:2). Branky: Bálek, T. Houžvička, Novák – Pinkava, Chalupník. FC Jiskra 2008 – Letohrad B 3:3 (1:1), pen. 0:3. Branky: Matoulek 2, Krejčí z pen. – Jireš, Lorenc z pen., Vencl. Vysoké Mýto B – Libišany 1:5 (0:2). Branky: vlastní (Hrůša) – L. Kraják 2, Záruba 2, Jošt.