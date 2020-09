Zařídil ji Válek po Juříkově centru čtvrt hodiny před koncem a Svitavy se udržely v top pětce tabulky krajského přeboru. Utkání celkově nabídlo minimum vyložených gólovek, za hosty nejvíce zahrozil po půlhodině Vančura, jenž napálil odražený míč do břevna.

V Litomyšli bylo k vidění docela zajímavých pětadvacet minut a tuto pasáž završil Folta po rohu gólovou hlavičkou. Následovala dvě vyloučení na choceňské straně, nejprve šel ven Fikejz po druhé žluté a o chvíli později ho následoval za hrubý faul Laky. Domácí se proti devíti trápili a zjevně si s nezvyklou situací na hrací ploše nevěděli moc rady, takže jim pořád hrozilo, že se soupeři povede některý z rychlých výpadů a bude zle. K tomu ale nedošlo a Jiskra si nakonec oddechla, když ke konci pojistila skóre.

Na půdě nováčka v Proseči uspěl třebovský Slovan, který se na rozdíl od soupeře střelecky ve dvou případech prosadil a poradil si také s oslabením po vyloučení Konečného po druhé žluté kartě zkraje druhého poločasu.

8. kolo:

Svitavy – Třemošnice 1:0

Fakta – branka: 75. Válek. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Svitavy: Jílek – A. Novák, Czehowský, Brůna (81. Brázda), Veselský – Tůma, Svoboda (58. Hýbl), F. Čížek, Bednár (67. Chlup), Válek – Juřík (76. Horák). Třemošnice: Žďánský – Jelínek (77. Krška), Malý, Jablečník, P. Šindelář – J. Vančura, Filip (69. Klein), M. Šindelář, Mejtský – Tomiška, Šmídl (81. Oswald).

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: O našem vítězství rozhodla moje neschopnost včas nahlásit a provést střídání. Takže Juřík, který měl být stažen ze hry, dostal čtvrt hodiny před koncem zápasu ještě možnost poslat přesný pas Válkovi, který jej proměnil ve vítězný gól. V zápase jsme měli mírnou převahu, ale z naší hry byla cítit určitá křečovitost z nutnosti vyhrát po dvou nevydařených utkáních. Hosté nastřelili po rohu břevno, jinak nás neohrozili, ovšem ani my jsme střelecky nevynikali. Kladem utkání je fakt, že jsme po třinácti inkasovaných brankách ve dvou předešlých zápasech dokázali udržet nulu a rovněž zařazení několika dorostenců, kteří si svoje odehráli.

Proseč – Moravská Třebová 0:2

Fakta – branky: 9. Bednář, 85. Krystl. Rozhodčí: Jureček (Lanškroun). ŽK: 3:7. ČK: 0:1 (55. Konečný). Diváci: 50. Poločas: 0:1. Proseč: Novotný – Stupavský, Jeřábek, Jaroslav Marek, Z. Marek (75. Beránek) – Mareš, Vopařil, Koutný , Hromádka (59. Zelenka) – Klíma (71. Jiří Marek), Fenyk (82. Kiričenko). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Olejník, Drexler – Šmerda (90. Lebiš), Bednář, Smékal, J. Štaffa (87. Kolář) – Holub, Konečný.

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: Hosté přijeli bránit a podnikat rychlé protiútoky, na což mají vhodné hráče. My jsme si nedokázali prvních třicet minut s jejich taktikou poradit a byli jsme rádi jen za jednogólové manko. Poté jsme přeci jen zvýšili aktivitu, dostali se do tří šancí, při dvou míč poskakoval po brankové čáře, bohužel nikdo ho nedokázal doklepnout do prázdné branky. Začátek druhého poločasu byl stejný, hosté lepší na míči a do žádných akcí nás nepouštěli. Nic nezměnilo ani vyloučení a následná přesilovka. Náš nezmar podtrhla 85. minuta, kdy jsme mohli jít do přečíslení pět na gólmana, místo toho přišla nesmyslná ztráta a druhý gól v naší síti. Porážka zbytečná, ale bohužel zasloužená.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Ve vyrovnaném prvním poločase se nám podařilo vstřelit rychlou branku, ale také jsme přežili dvě gólovky domácích, kdy jsme vykopávali míč z čáry. Po přestávce jsme šli do deseti po přísné druhé žluté kartě, ale nevýhoda jednoho muže v poli nebyla znát. Bránili jsme aktivně a celoplošně, navíc domácí byli více bojovní než fotbaloví a volili převážně dlouhé nakopávané míče, což nám vyhovovalo a dokázali jsme si s tím poradit. Ke konci jsme se ze závěrečného tlaku soupeře vymanili a druhým gólem rozhodli. Tým podal zodpovědný výkon, tři body ze hřiště nováčka jsou pro nás cenné.

Litomyšl – Choceň 2:0

Fakta – branky: 25. Folta, 80. Štoudek. Rozhodčí: Jelínek (Lanškroun). ŽK: 2:4. ČK: 0:2 (27. Fikejz, 32. Laky). Diváci: 48. Poločas: 1:0. Litomyšl: Kačer – Škeřík, Gyömber (83. Malý), Hašek, Jireček – Sršeň, Folta (83. Pešek), Kundera, Kristek (77. Tomšů) – Štoudek (85. Klejch), Hromádka (67. Zeman). Choceň: Krátký – Vychytil, L. Novotný, Zahálka, Heger – Štanglica, Coufal (75. Gerčák), Kužma, Laky, Gronych – Fikejz.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání s Chocni bylo plné emocí a bohužel fotbalové kvality jsme mnoho neviděli. Do zápasu jsme vstoupili dobře a dostali se do vedení, když jsme se konečně prosadili ze standardní situace. Poté přišly vypjaté chvíle, kdy šli hosté během pár minut do devíti a od té doby se fotbal moc nehrál. My jsme si nedokázali poradit s početné oslabeným soupeřem, který i v devíti dokázal kvalitně bránit a ještě hrozit z brejků. Definitivní pojistku jsme udělali až před koncem utkání. Pro nás tři velmi důležité body z vypjatého utkání.

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: V Litomyšli se uskutečnilo velké představení pana „rozhodčího“ Jelínka. Po třiceti minutách bylo po zápase. Jasný faul domácího obránce ve velkém vápně na Fikejze neodpískal a pokračoval v čarování dál. Během několika dalších minut neoprávněně vyloučil Fikejze a Lakyho. Zatím jsem tohle nikdy nezažil. Divím se, že tenhle „rozhodčí“ ještě vůbec píská. Kluci se poctivě připravují na každý zápas a pak přijede tenhle člověk a během několika minut vše degraduje. Já můžu klukům jen poděkovat, jak v devíti zápas odmakali i přes křivdu, co museli podstoupit.

Další výsledky KP Pardubicka:

Česká Třebová – Heřmanův Městec 2:1

Fakta – branky: 20. Müller, 25. Vaňous – 52. Hauf. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Česká Třebová: Hotmar – J. Deml, Švec, Jiřánek, Štos – Herclík (90. Linhart), Müller – Grepl, Vaňous, Abt (63. Pávek) – Langer (77. M. Deml). Heřmanův Městec: Stýblo – Čáp, Hauf, Jošt (46. Kosina), Novák – D. Zrůst, Jablečník, Mach, Řezníček – Pilný, Salfický.

Horní Ředice – Moravany 1:3

Fakta – branky: 81. Mráz – 59., 64. a 70. Knotek. Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 0:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Horní Ředice: Češka – L. Švec, Březina, Mráz, Horyna – Morávek, Hrdý (84. Metelka), Sytko (58. Fous), Klír (68. Hrubý) – Machatý, Sokol (71. J. Švec). Moravany: B. Branda – J. Lukas, Beran, Záleský, M. Lukas – Formánek, Semerád, Hurta, Bakeš (78. Kosina) – Kříž, Knotek.

Lanškroun – Holice 2:0

Fakta – branky: 57. a 90. F. Ptáček. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (77. Fotul). Diváci: 40. Poločas: 0:0. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Veselý, Jílek, Komínek – Doležal (85. Pecháček), Š. Kolomý, Sita (90. Marek), J. Ptáček, Savych – F. Ptáček. Holice: Laksar – Semínko (76. Kuclér), Řezníček, Fotul, Řehák – Růžička, Rožek, J. Jedlička, Rosůlek – T. Jedlička, Václavek.

Luže – Pardubičky 6:1

Fakta – branky: 11. a 88. Koukal, 17. a 58. Fejl, 32. Radouš, 44. Malinský – 8. Šprachta. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 0:2. Diváci: 42. Poločas: 4:1. Luže: Vostradovský – Markarjanc (75. Mráz), Radouš, Fejl, Denk – Koukal, Malinský, Hantsch, Kapitola (66. Barcic) – Klenor, Kroutil. Pardubičky: Jákl – Robovský (65. Zelenka), Luptovský, Suchochleb, Froš – Svoboda (83. Martan), Hofman, Tuťálek (74. Svěrák), Jandera (33. Žák) – Šprachta (74. Havelka), Svatoň.

Rohovládova Bělá – Chrudim B 1:3

Fakta – branky: 83. Kotajny z pen. – 12. D. Kopecký st., 23. Žalud z pen., 66. Brychnáč. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 6:3. Diváci: 40. Poločas: 0:2. Rohovládova Bělá: Javorski – Žoček, Nepivoda, Pospíšil, Najman (62. Vávra) – Bydžovský, Panchártek (78. Jindra), Špidlen, Betlach – Chovanec (46. Klouda), Khol (46. Kotajny). Chrudim B: Adámek – M. Tlapák (56. P. Tlapák), D. Kopecký st., Holub (66. Petržíla), Friček – Linhart (71. Vácha), D. Kopecký ml. (56. Brychnáč), Šindelář, Žalud – Trávníček, Holeček.