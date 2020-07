Polička a Cerekvice nad Loučnou míří dobrovolně do nižších soutěží, Kamenná Horka se do nadcházející sezony vůbec nepřihlásila.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Na předčasně ukončenou fotbalovou sezonu 2019/2020 byl měl co nevidět navázat ročník nový. Jak všichni fotbalisté věří, odehraje se bez dalších komplikací, ačkoli ruku do ohně za to v tuto chvíli nikdo dát nemůže.