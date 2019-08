Tři kola, to už je časový úsek, po kterém se dá hodnotit, jak se komu povedl nástup do mistrovské sezony. Na Svitavsku se ve všech případech o spokojenosti mluvit nedá.

Luxusní penalty. Ty se chytat nedaly

Všech pět penalt v rozstřelu v Moravanech proměnili exekutoři v barvách litomyšlské Jiskry, navíc naprosto suverénně, domácí gólman Branda neměl ani proti jedné střele naději. A když poslední protihráč nasměroval svůj pokus nad břevno, putoval do Litomyšle cenný zisk. Navíc z prostředí, kde se Jiskře v minulosti ne vždycky dařilo podle představ. Pozitivem byla i zlepšená hra, hlavně po změně stran. Teď takovou budou chtít vidět také domácí diváci.

Druhé poločasy a svitavské problémy

Ach jo. Nikdo nezpochybňuje, že letošní celek Luže je fotbalově na výši a především na jeho hřišti se budou těžko získávat body. To je pravda, kdo si však pustí záznam nedělního duelu se Svitavami, tak nemůže vyjít z údivu, jak lacino tam hostující mančaft zazdil velice slibně rozehrané měření sil. Tři obdržené góly po změně stran by se klidně daly zařadit do kategorie „sebevražda“, ten třetí nadto do sbírky kuriozit. Varující pro Svitavy je, že se opakovala historie z úvodního kola v Moravanech a propad, co se týče hry i skóre, přišel ve druhém poločase. Náhoda? Nezdá se.

Nejenom „ofsajdy“ byly na vině ztráty

Sám se divím, že jsem vydržel na lavičce do konce zápasu. Tahle věta vyřčená koučem třebovského Slovanu Zdeňkem Válkem vypovídá, že se v Horních Ředicích zlobil. A terčem kritiky byl asistent rozhodčího, jenž dle jeho názoru hrál domácím ve druhé půlce doslova stopera a s ofsajdovým praporkem prováděl „kouzla“. Jenže hostující lodivod nehledal příčiny faktu, že jeho tým nechal u nováčka bod, jen v těchto okolnostech. Jedním dechem dodal, že by se něčím takovým vůbec nemusel zabývat, pokud by ze stálé převahy vytěžil více než jedinou trefu a zbytečnou chybou nedostal soupeře do zápasu.

Buď nejde nic, nebo naopak všechno

Elitní celek se trápí, rezervní exceluje. To je ve zkratce dosavadní podzimní vystoupení dolnoújezdských mužů. Áčko zatím neobjevilo účinný recept, ani herní a už vůbec ne výsledkový. I když v sestavě protočilo nebývalý počet hráčů, tak vyústění je neustále totéž, tedy porážky. Doposud jsou tři v řadě a za dveřmi je klání se stoprocentní a velice silnými Libišany. Perspektiva nic moc, ale občas přijde právě v takovém duelu zvrat. Tak snad to bude platit i v tomto případě. To béčko zatím posbíralo osm z devíti možných bodů a může si vesele pískat, s takovým začátkem snad samo nepočítalo.

Světlejší okamžik se ne a ne dostavit

Je potřeba konstatovat, že už průběh jarní části naznačoval, že v Pomezí není úplně všechno O.K., neboť výsledkový sešup byl jasně patrný. Vstup do nového ročníku v tomhle trendu zatím pokračuje, ze tří zápasů nulový zisk, společně s tím dvanáct obdržených gólů a dva pětibrankové „náklady“ v řadě, to všechno předčilo i ty nejčernější představy fanoušků. Není zdaleka důvod házet předčasně flintu do žita, pořád je dostatek času otočit výsledkovým kormidlem a například i návrat střelce Matěje Vaška do sestavy může pomoci. Zabrat je ale nutno co nejdříve. Ono komu by se chtělo dohánět rychle ujíždějící vlak, že…

Když se všechno vydaří, je to radost

Pozvolna se do potřebného tempa v I. B třídě rozjížděla Moravská Třebová. Béčko Slovanu nejprve odevzdalo doma všechny body Lanškrounu, aby si následně trochu spravilo náladu penaltovou výhrou v Březové. Nikdo však nemohl tušit, co si nachystalo na třetí dějství. Že porazí Semanín, budiž, ačkoli tento soupeř se obvykle počítá mezi ty silnější ve skupině B. Že mu však naloží „sedmičku“, to nečekal ani ten největší optimista v domácích řadách. Teď je otázka, zda rezerva zahrála skutečně tak dokonale, nebo hosté tak prachmizerně. Zřejmě od každého něco, ale výsledek to tedy byl jako hrom.

Super start, teď je třeba laťku udržet

Bysterští fotbalisté náleží každoročně k těm účastníkům okresního přeboru, o nichž se uvažuje jako o kandidátech předních pozic, neřku-li i postupu. Málokdy však tato očekávání beze zbytku naplnili a většinou jim na úplný vrchol něco chybělo. Rozjezd sezony jim vyšel dokonale, ze tří kol vytěžili jako jediní v soutěži plný počet devíti bodů a jejich příznivci si říkají: „Že by konečně nadešel náš čas?“ Na druhou stranu ale vědí, že jejich tým v minulosti často dovedl zbytečně ztrácet a o vydobyté pozice přicházel, proto zatím nepropadají euforii. Že se tu ale profiluje možný favorit, o tom není pochyb.

Zbytek podzimu venku, to bude výzva

Není to tak dlouho, co se v Čisté hrála I. B třída, následoval však rychlý pád až do „trojky“ a vyhrabat se z ní není lehké. Čistečtí jsou odhodlaní se o to pokusit a začali na výbornou, třikrát zvítězili a do sítí soupeřů nasázeli celkem třináct gólů. Potud je vše skoro dokonalé, zádrhel je ovšem v tom, že ve zbytku podzimní část se ani jednou nepředstaví na domácím stadionu, kde začíná rekonstrukce hrací plochy. Takže chtějí-li vážně promluvit do postupové hry, tak musí prokázat svoje kvality na venkovních hřištích. První krok v Kunčině naznačil, že to jít může, ale přijdou těžší testy.