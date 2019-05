Jeho vítězství nad trápícími se Morašicemi se může jevit jako docela jednoznačné, ovšem rodilo se poměrně ztuha, vždyť vedoucí branka Poláka padla až v 67. minutě. Opatovští potom přidali navrch další dvě, zlomili protivníkův odpor a tři body jim zajistily posun do čela přeboru.



Březová, které dosud obsazovala vedoucí pozici, totiž potvrdila, že branky sice minimálně inkasuje, současně ale těžko střílí. Pěkná divácká kulisa sledovala v souboji domácího Sokola proti Bystrému zajímavý fotbal, jenže marná sláva, bez gólového koření to zkrátka není pro fanoušky ono. V prvním poločase měli více příležitostí Březovští, ve druhé Bysterští, ale neujalo se nic, vzešla z toho jenom přehlídka promarněných gólovek a dobrých zákroků gólmanů. Vše mohl v poslední minutě rozseknout domácí Dufek, míč z jeho hlavy se však odrazil pouze od břevna a tím bylo symbolicky odzvoněno nadějím, že si příznivci zakřičí ono magické slůvko.

Když do boje vyrukuje Mladějov, tak mají fanoušci o gólové zážitky postaráno. V jeho zápasech padlo v jednadvaceti kolech rovných 100 branek!

Malohanácké derby začali lépe domácí jaroměřičtí fotbalisté. Z tlaku vytěžili kromě nastřelené tyče i dvě branky, když se dvakrát hlavou prosadil Švec. Jevíčští se snažili o zvrat, ale chyběla jim efektivita v zakončení. Slibné šance končili buď nepřesnými střelami, nebo v rukou spolehlivého brankáře Procházky. Nakonec se hosté gólového zápisu dočkali, stalo se to ale v nastaveném čase druhého poločasu, tudíž plný bodový zisk mohli slavit domácí.



Série venkovních zápasů zavedla Cerekvici do Mladějova a Slavoj se tam přesvědčil o platnosti hesla: „Kdo chce víc, nemá nic“. Za vyrovnaného stavu 1:1 mířilo toto zápolení pozvolna k remíze, jenže hosté nechtěli ve své honbě za prvním místem zase ztratit body, v závěru se až příliš vysunuli kupředu, dostatečně nezajistili „zadní vrátka“, do nich se odvážně vřítil Kudyn a po krásném sólu přes půlku hřiště drama rozhodl!



V boji o záchranu zůstává kritická situace trnáveckého Sokola, který nebodoval ani v Kamenné Horce. Postupně tam nabral dvougólové manko, deset minut před koncem sice vstřelil kontaktní branky, ale od od něho bylo vše.



Bláznivý zápas byl k vidění v Horním Újezdu, ostatně i vývoj skóre naznačuje, že se publikum muselo bavit (1:0 – 1:2 – 4:2 – 4:4). Zdálo se, že když domácí odskočili na 4:2, tak si výsledek pohlídají, ale závěr nezvládli. Nejprve neubránili standardní situaci a v 90. minutě hosté z Radiměře urvali z pokutového kopu pro ně velice důležitý bod.



Penalty hrály podstatnou roli také v sousedském derby v Dlouhé Loučce, tři ze šesti gólů tam padly z nejvyššího herního trestu. Pro domácí znamená toto vítězství klid do závěru sezony, zatímco pro linhartickou Metru je porážka dalším prohloubením kritických existenčních potíží.

21. KOLO:

Březová – Bystré 0:0

Fakta – rozhodčí: Schejbal. ŽK: 3:3. Diváci: 250. Poločas: 0:0. Březová nad Svitavou: Kejda – Klemša (68. Valter), Lidmila, Dufek, Friedl, Kučera, Macek (50. Kutlák), Stupka, Ducháček, Cacek, Procházka (78. Bureš). Bystré: J. Lánský (22. Dittrich) – P. Lánský, T. Oravec (63. Steiner), Juráš, Stoklásek (86. Bombera), Němec, Mužík, Kučera, Misar (73. M. Oravec), Hanus, Putnar (66. Jíra).

Opatov – Morašice 3:0

Fakta – branky: 67. Polák, 77. Košín, 84. Vostřel. Rozhodčí: Stria. ŽK: 1:1. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Opatov: Šenkýř – Havlát, Petruň, Zeman, Lustyk, Křivka, Paar (59. Vostřel), Sedlák, Košín, Kalánek (78. Cimburek), Polák (83. Procházka). Morašice: Vašek – Kopecký, V. Štancl, Ropek, Chmelík, D. Štancl, Skala, Sokol (78. Vejrych), Tměj, Vít (73. Hubáček), Válek.

Mladějov – Cerekvice 2:1

Fakta – branky: 10. Němec, 85. Kudyn – 14. Kusý. Rozhodčí: Schüch. ŽK: 1:1. Diváci: 51. Poločas: 1:1. Mladějov: Tisovský – Prusák, Mrázek, Seryn, Satler (62. Paulus), Sekanina, Müller, Staněk, Kozák (79. Onderka), Kudyn (86. Čech), Němec. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Kusý, Kříž, Jandera, Růžek, Šeda, Lněnička, Lorenc (65. Hermann), F. Pražák (53. Uher), J. Vostrčil, Malý.

Dlouhá Loučka – Linhartice 4:2

Fakta – branky: 18. a 41. (obě PK) D. Křivánek, 45. Neumann, 64. P. Křivánek – 23. Kryštof (PK), 56. Konečný. Rozhodčí: Dömisch. ŽK: 1:2. Diváci: 55. Poločas: 3:1. Dlouhá Loučka: Rek – D. Křivánek, Kralovič (46. P. Křivánek), Marván, Kolísek, Kolář (69. Balabán), Chromý, Ševčík, Novotný, Neumann, Crha. Linhartice: Koutník – Prucek, Radimecký (54. Holub), Kyrcz (59. L. Konečný), Stárek, Rek (53. Moravec), P. Konečný, Kryštof, D. Škrabal, R. Škrabal (69. Lébiš), Mlčoch (76. Křivánek).

Kamenná Horka – Městečko Trnávka 2:1

Fakta – branky: 40. Gregor, 70. Švec – 79. Pokorný. Rozhodčí: Milar. ŽK: 1:3. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Kamenná Horka: Kavalír – Švec, Gregor, Dokoupil, Kučírek, Lelek, Uhlíř (90. Novák), Nedoma, Nekvinda, Hřebíček, Kubík. Městečko Trnávka: Hensl – Kleveta, Pokorný, Elnar, Továrek, Janík, Michalčák, Král (67. Kolář), Kolínský, Stenzl, Ševčík (46. Smolík).

Horní Újezd – Radiměř 4:4

Fakta – branky: 11., 52. a 62. Motyčka, 55. Lněnička (PK) – 29. a 31. J. Trnečka, 79. Svoboda, 90. Stodola (PK). Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 3:2. Diváci: 60. Poločas: 1:2. Horní Újezd: Havlík – Šplíchal, Faltys, Prokop, Boček, Marek Kusý (90. Svatoš), Mach, Lněnička, Hladík (85. Hladík), Kladiva, Motyčka. Radiměř: Jedlička – Ondroušek, Svoboda, Valouch (83. Škorpík), Šmíd, Bubela (68. Chvojka), Vach, J. Trnečka, Janečka, Stodola, T. Trnečka.

Jaroměřice – Jevíčko 2:1

Fakta – branky: 8. a 22. Švec – 90. + 2. Linhart. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 3:1. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Jaroměřice: Procházka – M. Valenta, Vacula, Šebek, Gecl, Jakab, J. Valenta, Hrbata (88. Huppert), Mooz, Švec, Batelka (46. Bednařík, 90. Popelář). Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Václavek (53. Hofman), Vykydal, Vašíček, Seknička, T. Klein, Ille, Bartuněk, Müller (46. Goš), Linhart.

Pořadí:

1. Opatov (45), 2. Březová nad Svitavou (44), 3. Cerekvice nad Loučnou (41), 4. Jaroměřice (41), 5. Bystré (36), 6. Mladějov (34), 7. Jevíčko (33), 8. Horní Újezd (28), 9. Kamenná Horka (28), 10. Dlouhá Loučka (26), 11. Morašice (23), 12. Radiměř (14), 13. Linhartice (14), 14. Městečko Trnávka (8).