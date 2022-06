Vysokomýtští futsalisté, jak známo, bojovali v uplynulém ročníku o postup sportovní cestou ve 2. lize skupině Východ. Jejich boj nebyl úspěšný, když mistrovský ročník sice na podzim nadějně rozehráli, ale v novém roce v odvetách jim forma „uletěla“, přestože se snažili svůj kádr posílit, jak jen to šlo, a po sérii nevydařených vystoupení je na čele tabulky vystřídali právě futsalisté z Olomouce.

Teplice pryč, Vysoké Mýto dovnitř

Zdálo se tedy, že postupové naděje zmizely v nenávratnu, to však platilo jen do té doby, než vešla ve známost zpráva z Teplic. Tamní Svarog, letošní semifinalista 1. futsal ligy (mimochodem v sérii vedl nad nakonec stříbrnou Plzní 2:0 na zápasy), překvapivě oznámil, že z české futsalové mapy mizí, ukončuje svoji činnost a do příštího soutěžního ročníku se nepřihlásí. Důvody? Nikoli překvapivě finančního rázu.

A tady přišla vysokomýtská chvíle, protože vedení Svazu futsalu začalo hledat náhradu za Teplice, která by doplnila počet účastníků první ligy na obvyklých dvanáct.

„Po odstoupení Teplic jsme oslovili nejprve lepší tým z druhého místa 2. futsal ligy. Tím byla Boca Juniors Krupka. Jejich vedení mě však informovalo, že odstupuje ze všech soutěží. Na řadu přišla nabídka pro Nejzbach Vysoké Mýto, který účast v nejvyšší soutěži přijal a splnil i licenční podmínky,“ informoval na ligovém webu sekretář SF ČR Michal Chyba.

Podle schválené termínové listiny by nový ročník futsalové ligy měl začít v závěru prázdnin 26. – 28. srpna. Vysoké Mýto si svoji obnovenou premiéru odbude v Ústí nad Labem na palubovce tamního Rapidu, mužstva, které v nedávno skončené sezoně obsadilo konečnou desátou příčku. O týden později, pravděpodobně v pátek 2. září, se na nejvyšší futsalovou ligu půjde po delším čase ve Vysokém Mýtě, soupeřem Nejzbachu bude další z nováčků TJ Perštejn.

Rozlosování 1. futsal ligy 2022/2023: 1. SK Olympik Mělník, FC Démoni Česká Lípa, FC Rapid Ústí nad Labem, TJ Spartak Perštejn, FTZS Liberec, AC Sparta Praha, SKUP Olomouc, SK Interobal Plzeň, SK Slavia Praha, 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, Helas Brno, FK Chrudim.