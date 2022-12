Ano, to co se nepovedlo deset kol za sebou, vyšlo nyní. A byla to nutnost, měl-li někdo brát vysokomýtské futsalisty v nejvyšší soutěži ještě vůbec vážně, protože přijela předposlední Česká Lípa. Takže se jednalo víceméně o „povinnost“, dá-li se to takhle nazvat.