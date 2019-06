Okresní pohár starších přípravek patří Březové, mezi mladšími kralovali hráči z Horního Újezdu a Morašic.

Okresní mistrovská fotbalová sezona pro týmy přípravek skončila o prvním červnovém víkendu finálovými turnaji Poháru OFS Svitavy.



Zásluhou obětavých organizátorů z Březové nad Svitavou a Jevíčka na nich startovaly všechny týmy, které se soutěží elévů v jarní části zúčastnily.



„Jsem velice rád, že se tyto turnaje podařilo uspořádat a moje poděkování patří oběma klubům, které se ochotně chopily jejich organizace. Osobně jsem byl přítomen v Jevíčku a mohu potvrdit, že se jednalo o velice zdařilou akci, která se líbila jak hráčům, tak trenérům, rodičům i návštěvníkům. A co mám zprávy, tak stejné to bylo rovněž v Březové. Gratuluji vítězům i všem ostatním týmům k jejich výkonům a těším se na soutěže přípravek v příští sezoně, ať v dlouhodobé části, tak na pohárových turnajích,“ poznamenal předseda Výkonného výboru OFS Svitavy Jindřich Novotný.



Do Březové nad Svitavou se sjelo jedenáct týmů starších přípravek, které odehrály ve velice příjemné kulise a za mohutné podpory rodičů a diváků celkem třicet zajímavých zápasů. Dramatické finálové střetnutí svedlo proti sobě Březovou a společné družstvo Radiměře a Hradce nad Svitavou. Rozhodoval jediný gól a k radosti publika ho vstřelili domácí. Těm tedy náležel vítězný pohár, jejich fináloví soupeři brali stříbro, bronz vybojovali kluci z Borové, kteří v utkání o třetí místo zdolali soupeře z Jaroměřic 5:2.



Osm celků mladších elévů se sešlo na jevíčském stadionu a také tam byly v horkém počasí k vidění velmi napínavé boje. Ve finálovém zápase na sebe narazily týmy Horní Újezdu- Morašic a Čisté. První jmenovaný celek se ujal vedení, Čistečtí dokázali na začátku druhého poločasu vyrovnat, ale potom přišly další dva gólové údery a ty se ukázaly být rozhodující. Vítězný pohár a zlaté medaile tak putovaly do společného družstva z Horního Újezdu a Morašic, druhá skončila Čistá a o majiteli bronzu musel dokonce rozhodnout penaltový rozstřel. Březová v něm byla úspěšnější než elévové z Radiměře a Hradce.