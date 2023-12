Druhým hracím víkendem pokračovala celostátní liga sálových fotbalistů. Z pohledu regionálních zástupců nelze hovořit o kdovíjak povedených turnajích, neboť třebovští Šakalové inkasovali ve dvou zápasech deset branek a Polička odehrála podle svých výsledkových představ jeden duel.

VPS Stavoblock Polička. | Foto: Deník/Radek Halva

Šakalí hněv zamířil v oslabeném složení na jih Čech a na tuhle dlouhou zasněženou cestu bude chtít co nejrychleji zapomenout, což po vysokých porážkách s Bombarďáky Větřní i Rudolfovem potvrdil i jejich předseda Petr Matoušek. „My jsme si vybrali nejhorší turnaj za několik posledních let, jestli ne úplně ten nejhorší. Nic se nám nedařilo, jako by na nás spadla ohromná deka. Po konečném hvizdu jsme to ale všechno hodili za hlavu.“

Poličský VPS Stavoblock sehrál v Praze dvě utkání, která byla výsledkově diametrálně odlišná, herně však ne tak docela. „Zápas proti Kladnu nám vyšel, byli jsme po celou dobu aktivní, hodně nám pomohl vedoucí gól, která nás uklidnil, ve hře potom byly pěkné kombinace, dobré zakončení, dovolili jsme si nadstandardní věci,“ byl spokojen trenér František Švec.

Proti odvěkému rivalovi Chemcomexu však jeho svěřencům střelecký prach zvlhnul. „Nestává se často, abychom Chemcomex takhle zatlačili na jeho polovinu. Myslím, že jsme zahráli opravdu dobře, bohužel gól bychom asi nedali, ani kdyby se hrálo na čtyři poločasy. I před poloprázdnou brankou jsme trefili domácího gólmana do hlavy… Nekompletní soupeř byl více zalezlý, než bývá zvykem, čekal na naše chyby, my jsme v prvním poločase dvě vážnější vyrobili a obě byly potrestány. Třetí branku jsme dostali v závěru, kdy jsme šli do úplného rizika. Výsledkově to tedy nevyšlo, ale z našeho projevu jsem měl radost, i z toho, jak zapadli noví kluci, které jsme zkoušeli,“ uvedl Švec.

Celostátní liga:

2. TURNAJ: Bombarďáci Větřní – Šakalí hněv Moravská Třebová 4:0 (2:0). Branky: 8. Carda, 16. a 28. Svoboda, 38. Kovář. PCO Rudolfov – Šakalí hněv Moravská Třebová 6:1 (1:0). Branky: 29. a 35. Hric, 8. Polanský, 24. Pecka, 27. Hačka, 31. Benát – 39. Vogl. FK Adria Kladno – VPS Stavoblock Polička 0:5 (0:2). Branky: 14. Mazel, 19. Bednář, 25. Mužík, 27. Trojánek, 34. T. Švec. Chemcomex Praha – VPS Stavoblock Polička 3:0 (2:0). Branky: 11. Klimt, 17. Havrda, 40. Bialek.

Moravská Třebová: Vykydal – Brázdil, Novotný, Vogl, R. Matocha, Pazdera, Bambušek.

Polička: Kubica – Mužík, Konečný, T. Švec, Vondra, Mazel, Trojánek, Hynek, Bednář, Formáček.

Další výsledky:

Zlín – Větřní 3:3 a Rudolfov 1:3, Varnsdorf – Chemcomex Praha 2:2 a Kladno 3:1.

Pořadí:

1. PCO Rudolfov (10), 2. VPS Stavoblock Polička (9), 3. Chemcomex Praha (8), 4. Bombarďáci Větřní (7), 5. Futsal Varnsdorf (5), 6. Šakalí hněv Moravská Třebová (4), 7. Futsal Zlín (1), 8. FK Adria Kladno (0).

Příští program:

Sobota 16. prosince: Polička – Rudolfov a Větřní (ve Varnsdorfu).

Sobota 16. prosince: Moravská Třebová – Kladno a Chemcomex (v Praze).