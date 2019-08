Nejde to, nejde. Slibně rozehraná střetnutí přišla opětovně vniveč

I. A TŘÍDA: Když pech, tak pech. Regionální zástupci ve druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži snad vstoupili do sezony pod nějakým zakletím, či co. Zatím platí, že na co sáhnou, to se pokazí. Třetí mistrovský víkend budiž toho dokladem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

A příběhy to byly obdobné v případě Svitav i Dolního Újezdu. Pokaždé nejdříve vedení a dobře rozehraný zápas, který vzal ten nejhorší možný konec. Dolnoújezdští na půdě tatenického nováčka inkasovali rozhodují branku v závěrečné přetahované „kdo s koho“ z kopačky Kysela v 78. minutě a utkání nezachránili, čímž pádem stále čekají na první zisk. Svitavské béčko svůj duel ani zachránit nemohlo, v Přelouči sahalo minimálně po bodu, než ho domácí Březina srazil do kolen v nastavení druhého poločasu… 3. KOLO: Přelouč – Svitavy 2:1 (1:1) Branky: 26. Linhart, 90. + 1. Březina – 13. Leinweber. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 1:3. Diváci: 70. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Špička, Škranc, Marvan, Komínek, Svoboda, Ryšavý, Přibilík (75. Kala), Leinweber, Jukl (61. P. Juřík).



„Kdyby o tomto utkání někdo vedl statistiky, tak jsme vyhráli na držení míče, střely na branku, rohové kopy a podobně. Jediné, na co jsme prohráli, bylo to nejdůležitější, tedy skóre. Ještě smutnější je, že rozhodnutí padlo v nastavení hrací doby. Teď nás čeká další zápas na hřišti soupeře. Klidně bych v něm oželel krásu a dojem a místo toho bral nějaký ten bod,“ uvedl zklamaný kormidelník svitavského béčka Milan Janko. Tatenice – Dolní Újezd 2:1 (1:1) Branky: 30. Knápek, 78. Kyselo – 17. Mokrejš. Rozhodčí: Lukášek. Hráno bez karet. Diváci: 220. Dolní Újezd: Pravec – P. Frank, M. Vomáčka, J. Čejka, Doležal (54. Rejman), P. Čejka (72. Vanat), Brůna, Štarman, Fulík, Klusoň, Mokrejš.



„Ve třech kolech si za áčko zahrálo jednadvacet fotbalistů a ideální sestava ne a ne přijít. Z různých příčin stále chybí někteří hráči. V první půli se zdálo, že by mohlo blýskat na lepší časy, dokonce jsme se dostali do vedení po chybě brankáře. Po změně stran však přišlo na hřiště bezradné mužstvo. Bez nasazení a vzájemného povzbuzení to nepůjde. Odcházeli jsme se svěšenými hlavami. Byli i hráči, kteří si zaslouží pochvalu, ale kolektivní výkon nestál za nic,“ uznal klubový sekretář Jan Kabrhel. Další výsledky: Rosice nad Labem – Zámrsk 4:4 (1:3), pen. 3:4. Branky: Fidler 2 (1 z pen.), Krátký, Meduna – Gerčák, Novák, Jiráský, T. Houžvička. FC Jiskra 2008 – Vysoké Mýto B 1:2 (1:1). Branky: Šmolík – Sedlák 2. Libišany – Žamberk 2:0 (1:0). Branky: Slováček, Machala. Proseč – Načešice 5:1 (1:0). Branky: Fenyk 2, Jar. Marek 2, Hromádka – D. Jirásek. Ústí nad Orlicí B – Tuněchody 4:0 (2:0). Branky: Abrahams 2, Grepl, Pinkava. Pořadí: 1. Libišany (9), 2. Ústí nad Orlicí B (8), 3. Rosice nad Labem (7), 4. Proseč (6), 5. Vysoké Mýto B (6), 6. Tatenice (6), 7. Zámrsk (5), 8. Načešice (5), 9. FC Jiskra 2008 (4), 10. Přelouč (3), 11. Žamberk (3), 12. Svitavy B (1), 13. Dolní Újezd (0), 14. Tuněchody (0).

Autor: Radek Halva