René Živný, předseda Výkonného výboru PKFS: Podařilo se dohrát v podstatě kompletní podzimní část mistrovských soutěží včetně Poháru hejtmana Pardubického kraje, za to jsem moc rád a děkuji všem klubům za jejich přístup. Za co ale rád nejsem, to je obecná nálada ve společnosti a z toho plynoucí narůstající agresivita v hledištích i na hřištích především vůči rozhodčím. Bylo by velmi dobře, abychom se nad tím pokusili všichni zamyslet. Pardubický kraj se poprvé přihlásil do Regions Cupu, bude sestaven reprezentační výběr krajských fotbalistů, který bude hrát v prvním kole s Olomouckým krajem. Co bych ještě zdůraznil, to je kvalitní fungování grassroots trenérů mládeže, ať krajského, nebo čtyř okresních, kteří jsou našim klubům k dispozici. Po dvaceti letech práce pro krajský fotbalový svaz odešel do důchodu sekretář Martin Voženílek, jemuž náleží naše poděkování, jeho nástupcem se stal Tomáš Rais.